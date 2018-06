Accord de libre-échange UE-Australie: la commissaire Malmström ne craint pas un blocage wallon similaire au CETA

Au cours des négociations commerciales en vue d'un accord de libre-échange entre l'UE et l'Australie, la commissaire européenne au Commerce Cecilia Malmström ne s'attend pas à des réticences de la Belgique, et plus particulièrement de la Wallonie, telles qu'exprimées durant les négociations pour le traité commercial avec le Canada (CETA).

Présente à Canberra lundi pour lancer officiellement les négociations commerciales entre l'UE et l'Australie, la commissaire a affirmé ne pas craindre de nouveau blocage de la part des États membres, et singulièrement de la Belgique via ses entités fédérées, pour les mêmes raisons que lors de la négociation du traité entre l'Union européenne et le Canada.

Des "inquiétudes différentes"

"Cet accord avec l'Australie ne contient par de section sur la protection des investissements, qui était l'aspect le plus controversé en Wallonie", dans les pourparlers avec le Canada, a expliqué la commissaire européenne à Belga. "C'est un accord de libre-échange seulement, ce qui signifie qu'il sera ratifié par le Parlement européen et les États membres", a-t-elle précisé.

En 2016, la Wallonie avait refusé de déléguer son pouvoir de signature au gouvernement fédéral pour approuver le CETA tant qu'une série d'interrogations n'avaient pas trouvé de réponses satisfaisantes.

Dans le cas de figure qui se présente avec l'Australie, la commissaire ne s'attend pas à un veto wallon, mais de dit "sûre qu'il y aura des inquiétudes différentes".