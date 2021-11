Accord a minima du G20 pour la COP26 : limiter le réchauffement à 1.5°C, mais sans engagements nouveaux

Au jour de l'ouverture de la COP26, c'est l'heure des comptes au G20 de Rome: les dirigeants des grandes économies de la planète se réunissaient ce dimanche pour d'ultimes et âpres négociations sur leurs engagements climatiques.

Les dirigeants se sont entendus sur un objectif de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels, avec une formulation plus ambitieuse que dans l'accord de Paris, selon plusieurs sources proches des négociations.

Le président américain Joe Biden s'est dit "déçu" par l'absence d'engagements de deux pays parmi les plus gros émetteurs de CO2. "La Russie et la Chine ne se sont simplement pas montrées" quand il s'est agi de "prendre des engagements pour le climat", a déclaré Joe Biden au cours d'une conférence de presse à l'issue du sommet, auquel les présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine n'ont participé que par visioconférence.

Selon le projet de communiqué final, consulté par l'AFP, le G20 réaffirme l'objectif de l'accord de Paris, à savoir "maintenir l'augmentation moyenne des températures bien en-dessous de 2 degrés et poursuivre les efforts pour la limiter à 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels". Mais il va un peu plus loin en ajoutant: "Conserver (l'objectif de) 1,5 degré à portée nécessitera des actions et des engagements significatifs et efficaces de tous les pays".

Déceptions

Mais le communiqué final ne traduit au final aucun engagement nouveau, et reste très en deçà des espérances des experts, faute notamment de consensus sur le rythme auquel les plus gros pollueurs peuvent parvenir au "zéro émission nette".

"C'est le moment pour le G20 d'agir avec la responsabilité qui lui incombe en tant que principal émetteur de gaz à effet de

serre. Pourtant, nous ne voyons que des demi-mesures plutôt que des actions concrètes et urgentes", a déclaré Friederike Roder,

vice-présidente de Global Citizen, une association en faveur du développement durable.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est déclaré déçu en sortant de ce G20 : "Je quitte Rome avec des espoirs déçus - même s'ils ne sont pas enterrés" a-t-il tweeté.