Accident d’avion à Moscou: le pilote témoigne et met en cause la foudre

La foudre, des réservoirs de carburant pleins et un atterrissage violent : le pilote de l’avion Aeroflot qui s’est embrasé dimanche soir à l’aéroport Chermetievo de Moscou en faisant 41 morts a mis en cause lundi les conditions météorologiques difficiles dans la tragédie.

Si les circonstances exactes n’ont pas encore été officiellement révélées, le commandant de bord, Denis Evdokimov, a rapporté aux médias russes que le Soukhoï Superjet 100 a dû effectuer un atterrissage d’urgence après avoir perdu une partie du matériel de bord en raison de la foudre. « A cause de la foudre, nous avons perdu le contact radio et sommes passés en régime de pilotage minimal […] C’est-à-dire sans ordinateur comme à l’ordinaire, mais de manière directe. En régime d’urgence », a expliqué le pilote dans les colonnes du tabloïd russe Komsomolskaïa Pravda. « Nous sommes parvenus à rétablir la liaison via la fréquence d’urgence, mais elle était courte et fonctionnait seulement par intermittence. […] Nous avons pu dire quelques mots puis le contact a disparu », a-t-il ajouté.

Selon le commandant de bord, c’est à cause du violent atterrissage que l’appareil a pris feu. « La raison est sûrement la suivante : les réservoirs étaient pleins », a-t-il indiqué.

Deux boîtes noires de l'appareil d'Aeroflot retrouvées

Selon l'agence de presse russe Interfax, deux boîtes noires ont été retrouvées dans l'épave de l'appareil d'Aeroflot. Interfax se base sur des informations prises auprès des services de sécurité.

Les données de ces boîtes noires (données de vol et conversations tenues dans le cockpit) seront analysées lundi. L'enquête pourrait durer quelques jours.