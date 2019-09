Abdullah Abdullah revendique la victoire en Afghanistan

Afghanistan: Abdullah Abdullah revendique sa victoire électorale - 30/09/2019 Abdullah Abdullah, chef de l'exécutif afghan et principal rival du chef de l'Etat Ashraf Ghani à l'élection présidentielle qui s'est déroulée samedi, a revendiqué la victoire lundi, suscitant une vive réaction de la Commission électorale."Nous avons le plus grand nombre de voix dans cette élection", a dit Abdullah Abdullah, en affirmant qu'"il n'y aura pas de deuxième tour". La Commission électorale indépendante (IEC) n'a pas encore annoncé les chiffres de participation au scrutin, dont les résultats préliminaires doivent être rendus publics le 19 octobre. Traduction d'Abdullah Abdullah: "Sur la base de la situation actuelle, l'élection ne passera pas au second tour et notre équipe (l'équipe de stabilité et de convergence) établira le futur gouvernement." - "Malheureusement, certains représentants du gouvernement sont intervenus directement dans le processus électoral dans les provinces et ils devront faire face à la loi."