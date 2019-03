Abdelaziz Bouteflika est bien revenu en Algérie (vidéo)

Sur ces images, on voit le président assis et invitant différentes personne à s'asseoir à ses côtés d'un geste du bras. La majorité des images sont des plans larges mais sur les quelques gros plans, on découvre un président au regard fixe et vitreux. Il a été filmé alors qu'il était revenu sur le sol algérien depuis quelques heures seulement. Il venait de passer deux semaines hospitalisé en Suisse à Genève.