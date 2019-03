Abdelaziz Bouteflika (82 ans) est rentré en Algérie où la contestation ne faiblit pas

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika est rentré dimanche en Algérie à l'issue de deux semaines d'hospitalisation à Genève pour des "contrôles médicaux périodiques", a annoncé la présidence algérienne. A 82 ans, le président a quitté l’hôpital suisse dans lequel il était hospitalisé.

Abdelaziz Bouteflika est de retour après deux semaines d’hospitalisation en Suisse. Depuis le départ du président, le pays a connu des manifestations inédites, une mobilisation importante des étudiants et, depuis dimanche, un début de grève générale qui touche les commerces, les transports et les entreprises publiques et privées.

Cette semaine, le Conseil Constitutionnel doit trancher sur le dossier de candidature du président algérien âgé de 82 ans et juger si son état de santé lui permet ou non de briguer un nouveau mandat. De nombreux soutiens du président se sont retiré et ont dénoncé l’option du 5e mandat. L’opposition demande un report des élections.

La présidence avait pourtant, via une lettre, tenté de faire des propositions aux manifestants : des élections anticipées et une conférence nationale pour amorcer une transition si Abdelaziz Bouteflika était élu. Mais cette lettre n’a pas calmé la protestation. De nouvelles manifestations sont attendues cette semaine.