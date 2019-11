A Venise, le fiasco du méga-projet de digues censé protéger la ville des inondations

Gouffre financier

Le projet consiste à installer 78 digues flottantes au niveau des trois jonctions entre la lagune et l’Adriatique (voir l'animation ci-dessous). Des digues qui peuvent être levées de façon temporaire pour protéger la lagune en cas de fortes marées et de montée de la mer jusqu’à 3 mètres de haut. C’est l’un des plus grands projets d’ingénierie civile au monde. Premier problème : le budget alloué à ce chantier pharaonique a plus que triplé en quelques années, passant de 1.6 milliards d’euros initialement, à 5.5 milliards aujourd’hui.

Deuxième problème: démarré en 2003 et espéré par les Vénitiens depuis les inondations historiques de 1966, le projet a pris du retard à cause de malfaçons et de scandales de corruption. Récemment, des problèmes techniques ont également été détectés lors d’une phase de test. Des vibrations inquiétantes et des traces précoces de rouille sur les énormes structures sous-marines ont achevé de ternir l’image de Mose. Des charnières en métal, censées résister à la rouille pendant cent ans, seraient effectivement en train de rouiller après avoir passé moins de dix ans sous l’eau.