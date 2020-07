A un an de la cérémonie d’ouverture, beaucoup de Japonais ne veulent plus des Jeux olympiques

Aujourd’hui, il reste un an jour pour jour avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, au Japon. Ce sera le 23 juillet 2021. Mais pourtant, l’heure n’est pas vraiment aux réjouissances dans la capitale nippone. L’incertitude liée à la pandémie de Covid-19 n’est pas de nature à donner des perspectives claires sur la teneur de ces Jeux en 2021 et beaucoup de Japonais ne soutiennent plus l’organisation de l’épreuve. Ils veulent se débarrasser de ces JO devenus très coûteux et presque encombrants.

Ces jeux devaient initialement commencer demain mais l’édition a dû être reportée pour cause de pandémie de Covid-19. Et il est presque impossible d’imaginer que ces JO puissent être reportés une deuxième fois si, dans un an, la situation sanitaire ne permet toujours pas de les organiser. Le président du comité d’organisation, Yoshiro Mori, a déjà prévenu qu’il n’y avait "aucune chance" que l’événement soit encore reporté. Selon des experts japonais, le premier report coûtera entre 5,4 et 5,65 milliards d’euros. Une somme colossale qui concerne à la fois le report des J.O. mais aussi celui des Jeux Paralympiques.

Au Japon, certains veulent qu’on arrête les frais

Depuis l’annonce de ce report et surtout depuis l’évaluation de son coût, plus de la moitié des habitants de Tokyo affirment ne plus vouloir de ces Jeux ou en tout cas ne plus croire que l’organisation sera possible et raisonnable.

Dans une enquête menée fin juin par deux médias japonais, près de 52% des personnes interrogées, des habitants de Tokyo, ont affirmé espérer que les JO soient soit à nouveau reportés, soit annulés. Peu après, une consultation nationale était publiée. Cette fois, 77% des personnes interrogées estimaient ne pas croire que les Jeux pourraient avoir lieu en 2021 en raison de la pandémie de Covid-19.

D’autres ne veulent même plus d’un report. Ils espèrent une annulation pure et simple comme cette habitante de Tokyo interrogée en radio par notre correspondant. "Cela rendrait ces Jeux olympiques encore plus chers, or ils nous ont déjà coûté les yeux de la tête. Donc arrêtons les frais". Elle ajoute "désormais la priorité budgétaire ne peut plus être le sport ou le rayonnement international du Japon. Cela doit être la lutte contre le virus, les investissements dans le secteur de la santé et dans les conditions de travail du personnel soignant".