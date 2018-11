À Tunis, 250 détenus ont pu s'évader le temps d'un film: un projet pionnier pour le continent

Lorsque les scènes du film célèbrent un mariage, les 250 spectateurs applaudissent, battent le rythme de la musique. Certains danseront – casquettes sur la tête et en survêt – sur le générique de fin, sous les applaudissements de leurs coreligionnaires et sous le regard bienveillant mais concentré des gardiens de prison.

Le tapis rouge a été déroulé dans la prison. - © Maurine MERCIER

"Oui, j’avoue que c’est encore plus beau qu’une projection dans une salle de cinéma normale, parce qu’ici les moments de musique et d’émotions étaient vécu intensément, nous dit Yasmine Chouikh. Alors qu’en salles, les gens essaient souvent de contenir leurs rires et leurs larmes. Ici, paradoxalement, on est dans une liberté d’expression impressionnante." La réalisatrice rêve que ces projections en prison deviennent réalité aussi dans son pays, l’Algérie.

"Notre message dépasse ces murs. C’est un message pour tous les citoyens tunisiens. Une manière de rappeler que le système judiciaire se charge de punir ceux qui ont commis des délits mais que ces gens sont des êtres humains et qu’il faut les traiter comme tel", explique Youad Ben Rejeb la responsable de l’OMCT qui animera le débat, à la fin de la projection.

"J’ai repéré une erreur dans les sous-titres", affirme un détenu, micro à la main. Un deuxième explique avoir été très touché par cette histoire d’amour née dans un cimetière. Un troisième – il est algérien – dit sa fierté d’avoir vu son drapeau et remercie la réalisatrice. Et la fierté, en prison, c’est une denrée rare.

Les débuts d’une relation de confiance

Cette année, c’était la 4e édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) dans les prisons. Ce projet, "le premier du continent et du monde arabe", souligne Youad Ben Rejeb, fait la fierté de l’Organisation mondiale contre la torture (OMTC).

La première mission de l’ONG est de dénoncer les tortures, toujours présentes en Tunisie malgré la chute de la dictature, "mais il est aussi de notre devoir de sensibiliser". Réhumaniser les prisons y participe, c’est ce que l’OMCT et le festival de cinéma tentent de faire ici. Jusqu’à dérouler un tapis rouge dans la cour.