A Tokyo, des transfuges nord-coréens demandent des comptes à Kim Jong Un

Cinq participants au programme de rapatriement qui se sont ensuite échappés du Nord réclament chacun 100 millions de yens (762.000 euros) de dommages et intérêts et présentaient leurs arguments jeudi devant un tribunal de Tokyo.

Cette affaire judiciaire inhabituelle vise à tenir le gouvernement de Pyongyang pour responsable d'un programme controversé qui a vu plus de 90.000 personnes quitter le Japon pour la Corée du Nord entre 1959 et 1984.

Morts de faim?

Au total, 93.340 personnes ont pris part au programme de rapatriement financé par Pyongyang et mené par les associations de la Croix-Rouge au Japon et en Corée du Nord. Le gouvernement japonais a également soutenu ce plan, dénoncé par ses détracteurs comme un moyen pour Tokyo de réduire le nombre de Coréens installés au Japon.

Kenji Fukuda a déclaré que les plaignants considéraient le gouvernement nord-coréen comme "l'entité la plus responsable de l'organisation".

Une partie de la plainte des transfuges porte sur la séparation d'avec leurs familles, toujours bloquées en Corée du Nord. "Je ne sais pas ce qui est arrivé à ma famille. Peut-être que le coronavirus les a touchés, peut-être que certains d'entre eux sont morts de faim", a déclaré en septembre Eiko Kawasaki, l'une des plaignantes.

"Les plaignants ont le désir de sauver ceux qui vivent et souffrent encore en Corée du Nord", a expliqué jeudi à l'AFP Hiroaki Saeki, chef d'un groupe qui soutient les transfuges ayant participé au programme.

Pendant la colonisation de la péninsule coréenne par Tokyo entre 1910 et 1945, des millions de Coréens sont partis pour le Japon, soit volontairement, soit contre leur gré. Lorsque le Japon a capitulé à la fin de la Seconde guerre mondiale, des centaines de milliers de Coréens de souche sont restés, réticents à l'idée de retourner dans leur pays dévasté.

Ils ont été déchus de leur nationalité japonaise et sont devenus apatrides. Beaucoup d'entre eux ont cru aux films de propagande dépeignant une vie idyllique en Corée du Nord, avec des systèmes de santé et d'éducation gratuits, des emplois et des logements garantis. Mais la situation réelle était bien différente, dominée par la pauvreté et la famine.

Les plaignants ont entamé leur procédure en 2018. Une date doit être fixée jeudi pour le jugement.