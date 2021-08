A Tokyo, 29 athlètes originaires de 11 pays composent l’équipe olympique des réfugiés

Vingt-neuf athlètes, provenant de 11 pays, participent aux Jeux Olympiques qui se déroulent à Tokyo : ils forment l’équipe olympique des réfugiés (EOR). Après les Jeux de Rio en 2016, c’est la deuxième fois qu’une EOR est formée. A Rio ils étaient 10 : parmi eux il y avait deux nageurs ayant fui la Syrie, des judokas originaires du Congo, un coureur de marathon éthiopien et quatre coureurs de demi-fond de Soudan du Sud.

Le Comité international olympique a créé en septembre 2017 une Fondation pour les Réfugiés, fruit d’une coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), afin de concrétiser l’engagement du Comité à jouer un rôle face à la crise mondiale des réfugiés et de transmettre un message de solidarité et d’espoir à des millions de sportifs réfugiés dans le monde. Pour les Jeux olympiques de Tokyo, 51 sportifs "vivant dans des camps de réfugiés ou dans des conditions de réfugiés" avaient été identifiés par le CIO en 2018. Et le 8 juin dernier la liste des 29 athlètes qui forment l’EOR a été publiée. Ils concourent dans 12 sports.