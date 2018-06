À 13 ans, il déstabilise la porte-parole de la Maison Blanche avec sa question sur les tueries dans les écoles américaines

À 13 ans, Benje Choucroun a pu poser une question à la porte-parole de la Maison Blanche, alors qu’il travaillait pour l’édition pour enfants du magazine Time. Le jeune garçon a expliqué avoir récemment fait un exercice de confinement dans son école. L’apprenti journaliste a alors évoqué son inquiétude face à cette situation. Il a également fait part de sa peur d’être victime, lui aussi, d’une fusillade.

"L’une des choses qui nous affectent, les autres élèves et moi, c’est de penser que nous ou nos amis, puissions nous faire tirer dessus à l’école", a-t-il confié. "Pouvez-vous me dire précisément ce qu’a fait le gouvernement et ce qu’il fera pour empêcher ces tragédies insensées ?", a-t-il poursuivi.

Sarah Huckabee Sanders émue

"Je pense que…Pour un enfant, et pour un parent aussi, bien sûr, il n’y a rien de plus effrayant pour un enfant que d’aller à l’école et de ne pas se sentir en sécurité. Je suis donc désolée que ce soit ce que vous ressentiez", a répondu Sarah Huckabee Sanders, visiblement très émue. La porte-parole de la Maison Blanche n’a en effet pas pu cacher son émotion. Mais malgré cela, elle n’a pas répondu précisément à la question de Benje Choucroun. Selon elle, le "gouvernement prend tout cela au sérieux". Aux États-Unis, au cours de la eule année 2018, 23 fusillades ont déjà eu lieu dans une école, soit plus d’une par semaine.