À Raqa, le stade, auparavant lieu d'exécution, accueille à nouveau les amateurs du ballon rond

La ville a été le théâtre de combats effroyables. Ancienne "capitale" syrienne de l'organisation état islamique, elle a été libérée en octobre dernier. La cité, fondée selon la légende par Alexandre le Grand, martyrisée, semble sortir peu à peu de sa léthargie post- guerre. Voici qu'un premier match de football officiel a eu lieu ce 03 avril, dans le stade municipal (surnommé "le Stade Noir", à cause de sa couleur). Cela faisait des années que ce n'était pas arrivé. Les locaux avaient été convertis en prison. L'intérieur du stade, en théâtre d'exécutions.

Un tournoi a donc opposé les équipes de Tabqa, Mabij, Deir Ezzor et la ville hôte de Raqa. Omar Ouahmane, un journaliste français, immortalise le moment. Il commente le match joué entre l'équipe de Manbij, en rouge et blanc, et les sportifs de Tabqa, en jaune et bleu. Une petite centaines de supporters sont présents, se réjouissant sans doute qu'un semblant de vie normale prenne place sur ce terrain, dont les lignes ont été repeintes pour l'occasion.