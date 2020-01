A quoi s'attendre lors du procès d'Harvey Weinstein ?

La réponse la plus pertinente vient peut-être de Richard Kaplan, un avocat spécialiste du système pénal américain, qui dit : " Ce sera un zoo !" Il prédit que rien ne sera normal dans ce procès, qui devrait jusqu’en mars. Parce que la personnalité d’Harvey Weinstein, producteur qui a régné en maître absolu sur le cinéma est évidemment au centre de ce procès. Parce que plus de 80 femmes l’ont accusé de viol, de harcèlement ou agression sexuelle. Et parce que malgré ce nombre, seules 2 femmes seront effectivement directement au cœur de ce procès. En cause, le système pénal américain.

Il risque la prison à vie mais… C’est en effet d’une peine de perpétuité que pourrait écoper le célèbre producteur américain vu les charges pour agressions sexuelles dont il est accusé. Mais ce procès sera pratiquement exclusivement basé sur des témoignages. Ici pas question de traces ADN par exemple. "Dans toutes les affaires d’agression sexuelle, les procureurs veulent des preuves ADN. Ils veulent quelque chose de concret. Ils veulent quelque chose qui corrobore les faits. Dans ce procès-ci, ce sont de vieilles allégations" précise Richard Kaplan.

A gauche, Donna Rotunno, avocate d'Harvey Weinstein serrant la main de Gloria Allred (à droite) avocate de 2 accusatrices du producteur - © KENA BETANCUR - AFP

La constitution du jury sera déjà plus complexe que d’habitude Ce procès sera hors norme à beaucoup de niveaux. Plus de 200 médias différents sont accrédités et suivront les audiences de ce procès très attendu. On ne sait pas encore si les caméras seront autorisées à suivre les audiences dans la salle de la Cour Suprême de New York. Parvenir à rassembler suffisamment de jurés promet d’être compliqué car les avocats de la défense passeront au crible chaque personne pour s’assurer qu’elle n’a pas émis un avis favorable par rapport au mouvement #MeToo. Cette seule étape pourrait prendre 2 semaines. Viendront ensuite 8 semaines pour les témoignages et les débats avant le début des délibérations.

Sur les 80 accusatrices, seules deux femmes sont directement parties au procès Pour différentes raisons. Parce que beaucoup de cas sont prescrits, c’est-à-dire que selon la justice américaine, ils remontent à trop longtemps pour pouvoir encore être examinés par un tribunal. Mais surtout parce que l’armée d’avocats engagée par Harvey Weinstein a conclu toute une série de transactions et de clauses de confidentialité bien avant le début du procès. Le New York Times a révélé que 25 millions de dollars devraient être versés à pratiquement 30 femmes qui accusent le producteur d’abus sexuels. Ces mêmes avocats, tenteront par tous les moyens de salir la réputation et la crédibilité des témoins. "Les enjeux sont donc importants" affirme Glorai Allred, avocate de Mimi Haleyi et Annabella Sciorra, 2 accusatrices du producteur. "Ses avocats feront tout pour attaquer la crédibilité des témoins, attaquer d’éventuelles incohérences entre ce qu’elles disent maintenant et ce qu’elles ont dit par le passé. Si incohérences il y a, on peut s’attendre à un contre-interrogatoire brutal " précise l’avocate.

Une condamnation serait historique Beaucoup d’éléments qui montrent qu’une condamnation est loin d’être assurée. Cette affaire a beau avoir provoqué la vague du mouvement #MeToo avec la disgrâce de très nombreuses personnalités. Mais en comparaison s’en sont suivies très peu de poursuites judiciaires. À nouveau, ce sont les transactions financières qui ont très largement permis aux hommes mis en cause d’échapper à des poursuites pénales. Seul Bill Cosby a été condamné en septembre 2018 à de la prison ferme. Et le chanteur R Kelly attend lui son procès et est inculpé pour avoir agressé plusieurs jeunes femmes parfois mineures.