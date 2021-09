A quoi ressemble la vie dans l’espace pour les touristes de SpaceX ?

La première mission de tourisme spatial de SpaceX a décollé mercredi soir depuis la Floride, et les quatre passagers à bord -- un milliardaire et trois autres Américains -- ont déjà assisté à plus de 25 couchers et levers de soleil.

L’entreprise d’Elon Musk n’a pour le moment livré que très peu de détails sur leur aventure depuis qu’ils ont atteint l’orbite visée -- plus loin que la Station spatiale internationale.

Le point sur ce que l’on sait de leur vie à bord.

9 mètres cubes

Les passagers se trouvent à bord du vaisseau de SpaceX appelé Dragon. Il mesure 8 mètres de haut sur 4 mètres de diamètre, mais est composé d’un "coffre" où l’équipage ne peut pas se rendre, et d’une capsule qui constitue leur lieu de vie.

Cette capsule ne fait que 9 mètres cubes.

Lors d’une conférence de presse la veille du lancement, l’un des passagers, Chris Sembroski, avait comparé l’expérience à un voyage entre amis en camping-car - un véhicule qu’il n’est toutefois ici pas possible de garer pour s’aérer si besoin.

Toilettes "au plafond", mais avec vue

La technologie précise des toilettes installées à bord est gardée secrète par SpaceX.

Mais on sait où elles se trouvent dans la capsule : "les toilettes sont au plafond", a raconté la passagère Hayley Arceneaux dans le documentaire sur la mission diffusé par Netflix. A quoi ressemblent-elles ? "Littéralement un panneau que l’on retire et une sorte d’entonnoir", riait-elle, tout en précisant : "il n’y a pas de haut et de bas dans l’espace".

►►► À lire aussi : SpaceX et le tourisme spatial : quel impact sur la santé de ces voyageurs de l’espace ?

Elles se situent tout près du nouveau dôme d’observation, installé sur Dragon pour la première fois pour cette mission, et qui offre une vue à 360° sur le cosmos. "Quand les gens devront aller aux toilettes, ils auront une sacrée vue", s’était réjoui le commandant de la mission, le milliardaire Jared Isaacman dans une interview pour Business Insider.

L’intimité est assurée à l’aide d’un simple rideau.