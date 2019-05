A quoi doit-on être attentif ce dimanche, lors du scrutin européen ?

Les élections européennes se déroulent ce dimanche pour renouveler les 751 députés du Parlement européen. Quels résultats doit-on garder à l’oeil ? A quoi peut-on s’attendre ? Quel pourrait être l’impact de ce scrutin sur la politique européenne ? Plusieurs questions restent en suspens. On fait le point.

Quelle déconfiture pour la majorité ? Quelles conséquences ?

Tout d’abord, un petit rappel. Les 751 députés européens des 28 Etats membres (Royaume-Uni compris) se répartissent actuellement en 8 groupes politiques. Ceux-ci rassemblent des partis des différents pays censés être sur une même ligne politique. En taille, le premier groupe est le Parti populaire européen (PPE), qui comprend notamment le cdH et la CDU d’Angela Merkel et totalise 211 députés de droite/centre-droit. Avec le groupe des Sociaux-Démocrates (à gauche), le PPE détient une majorité de 402 députés sur 751 au Parlement.

La première chose à laquelle on peut s’attendre dimanche est un net recul de ces deux grandes familles et leur (très) probable perte de la majorité. Selon les sondages, PPE et sociaux-démocrates (S & D) perdront chacun au moins une trentaine d’élus et devraient donc ne plus avoir, ensemble, les 376 députés nécessaires à une majorité. Quelle sera exactement l’ampleur de cette déconfiture ? Les résultats de ces deux partis seront scrutés à la loupe. « Ensemble, PPE et S & D ont la majorité depuis plus de vingt ans », explique Marianne Dony, professeur de droit de l’Union européenne à l’ULB. Qui ajoute : « Tous les sondages indiquent qu’ils vont devoir s’allier avec d’autres partis pour adopter des lois. Va-t-on vers une majorité fractionnée, à la carte ? ».

Face à la probable montée des partis eurosceptiques, Marianne Dony se demande : « On va peut-être vers une majorité de tous les partis europhiles, avec le PPE, le S & D, les Verts et les libéraux […] Mais une grande coalition comme celle-ci comporte un risque : celui d’avoir des partis avec des vues très différentes. Ce sera plus difficile de se mettre d’accord et les électeurs pourraient ne pas se retrouver dans les décisions finales ».

Eurosceptiques, Verts et libéraux ?

Au-delà des résultats des sociaux-démocrates et du PPE, la question est donc de savoir quelles seront les forces en présence. Les europhobes comptent bien profiter de ce scrutin pour multiplier leurs élus. Les projections annoncent 173 élus populistes/eurosceptiques. De quoi former le 3e groupe en taille du Parlement ? Cette place est également convoitée par les libéraux de l’ALDE (dont l’Open VLD et le MR font partie), que pourraient rallier les élus français de la République en Marche de Macron… Autre résultat attendu : celui du groupe des Verts, qui espère profiter de la popularité de la thématique du climat, surtout auprès des jeunes électeurs. Qui tirera son épingle du jeu ?