A Puerto Rico, un an après l'ouragan Irma certains attendent toujours l'électricité

Domingo Ortiz Perez debout devant sa maison perchée sur une montagne isolée dans la région d'Adjuntas, à Porto Rico, prie en attendant que l'électricité soit rétablie.

Il n'est plus connecté au réseau électrique depuis le passage de l'ouragan Irma en 2017.

Depuis lors, il a brûlé plus de 200 bougies. Récemment, un groupe de volontaires lui a donné des lampes solaires et un onduleur à énergie solaire pour alimenter un petit réfrigérateur.

Lui et ses deux fils ont rempli le réfrigérateur avec quatre bouteilles d'eau, six soda et un paquet de viande.

Domingo Ortiz Perez, philosphe, fait partie des dernières familles qui attendent toujours que l'électricité soit restaurée.