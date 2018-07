À Philadelphie, une pizzeria propose d'acheter des parts de pizza en avance pour les sans-abri

Aider son prochain, c’est devenu le mot d’ordre de cette pizzeria de Philadelphie. En plus d’y proposer des parts de pizza à 1 $, il est possible d’y payer une ou plusieurs parts, en avance, pour ceux qui n’en ont pas les moyens.

"Je pense que c’est cool qu’une aussi petite et simple chose soit aussi puissante". Mason Hartman a décidé d’aider les sans-abri grâce à ses pizzas à 1 $. Un jour, un client lui demande s’il peut régler en avance une part de pizza afin d’aider une personne dans le besoin. Mason Hartman inscrit la requête sur un post-it afin de s’en rappeler. Rapidement, les murs de sa pizzeria sont recouverts de petits mots et de dessins de clients qui ont payé des parts en avance. Pour les sans-abri, le geste est plus que bienvenu. " C’est presque comme si j’avais acheté une part de pizza alors que je sais que c’est faux ", témoigne un SDF.

Une idée venue d’Italie

Si l’initiative est bien reçue, elle est originaire d’Outre-Atlantique. En effet, le "café suspendu" est une tradition italienne qui permet aux clients de payer en avance un café aux plus démunis. "Donner un café à quelqu’un qu’on ne connaît pas, c’est magnifique", commente ce client italien.

Désormais, à la pizzeria Mason, les parts de pizza pré-achetées représentent 10 % de l’activité.