A Pantelleria, les câpres aident les habitants de l'île

C'est un condiment qui sent bon l'été et la cuisine méditerranéenne. Les câpres sont peut-être petits mais ils donnent beaucoup de saveur à nos plats et à nos salades. Et c'est en Italie, sur l'île de Pantelleria, que pousse la seule catégorie de câpres IGP. Une véritable économie locale pour les habitants de cette petite ile. Perdue au milieu de la Méditerranée, l'île sicilienne de Pantelleria est bien plus proche à vol d'oiseau de la Tunisie que de l'Italie. D'ailleurs, les habitants de l'île surnomment encore le volcan éteint de son nom arabe, le Gebel. C'est sur les cultures en terrasses de cette terre volcanique, que poussent les câpriers, et à Pantelleria, la famille d'Emanuela Bonomo cultive les câpres depuis des générations. " La câpre que nous mangeons est en réalité un bouton de fleurs que nous coupons avant la floraison, voici la fleur, mais après la plante nous donne aussi aussi un fruit, le cucuncio. " C'est le père d'Emanuela qui a décidé d'utiliser cet amphithéâtre naturel pour la culture des câpres." Ici, toutes nos plantes sont cultivées, nous les plantons dans nos terrains et la terre volcanique leur convient parfaitement " explique Carmelo, le mari et associé d'Emanuela, " certes parfois les plantes poussent à l'état sauvage dans les murs de nos cultures, là nous ne les avons pas semées, c'est le lézard qui a transporté des graines avec son petit ventre ! "

La récolte dure de mai à mi août, sous un soleil de plomb. Chaque plante donne un à deux kilos de câpres par saison. Les cueilleurs retournent sur le câprier tous les dix jours, pour prendre les nouveaux boutons, tout en laissant quelques fleurs pour ne pas rompre le cycle de la plante. La terre volcanique convient parfaitement à ce type de de capucines. Mais c'est, parce qu'elles poussent sur cette île, que ces câpres sont uniques, grâce à un ingrédient particulier, le sel marin sicilien qui vient directement des salines de Trapani. " Pour le premier salage, on ajoute 40 % de sel marin, ensuite on en ajoutera 25 % , mais seulement après quarante jours d'attente " explique Carmelo. Pour obtenir la certification IGP, les 200 petits producteurs de l'île se sont réunis en coopérative, pour que les câpres soient rassemblés, contrôlés et certifiés selon les règles de la production. " Nous connaissons le nombre exact de plantes que cultivent chaque producteur " explique Rosario Capadonna, le responsable de la coopérative, " nous savons aussi combien de kilos de câpres cueillent chaque associé.Quand les frais de la coopérative sont payés, nous divisons les bénéfices entre les producteurs."

A Pantelleria, les câpres aident les habitants de l'île - © Tous droits réservés Un salaire complémentaire pour les habitants Les câpres salés mûrissent dans les fûts pendant plusieurs mois, parfois un an, avant d'être vendus. "La câpre de Pantelleria est IGP car depuis très longtemps ses caractéristiques alimentaires sont reconnues. Contrairement aux grandes industries qui achètent à bas prix, les câpres au Maroc ou en Turquie et les immergent dans du vinaigre. Le vinaigre aromatise les câpres, alors que c'est déjà un condiment, et donc elles ont seulement la forme des câpres pas le goût.., pas la caractéristiques et la qualité ". La coopérative vend une centaine de tonnes de câpres chaque année. A l'aube, quand le soleil ne brûle pas encore la terre, les habitants vont aux câpres car à 25 euros du kilo en moyenne, les câpres représentent un vrai revenu complémentaire, surtout pour les retraités. Mais les jeunes sont de plus en plus réticents à poursuivre la tradition. Gianluca Bonomo fait figure d'exception. " C'est dur, vraiment dur, recueillir les câpres sous le soleil c'est dur et même en général quand il fait frais, la position du corps pour cueillir les câpres n'est vraiment pas facile " affirme le jeune homme accroupi près d'un câprier pour lui retirer ses boutons. Vu cette production limitée, la coopérative vend 70 % des câpres en Italie, 20 % aux touristes de l'île, le reste part vers les meilleurs restaurants du globe. " Nous sélectionnons les câpres en fonction de leurs tailles, petites, moyennes et grandes. Les petites sont parfaites pour les plats froids, on prépare une viande à la pizzaiola, ou un poisson, les câpres moyennes et puis les fruits, le cucuncio , qui se mange comme des olives à l'apéritif ", explique Rosario Capadonna qui a même écrit un livre de recettes à base des câpres de Pantelleria, toute la saveur de la Méditerranée.