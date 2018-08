À New York, une station de métro dédiée à Aretha Franklin

Les fans new-yorkais d'Aretha Franklin ont rendu un hommage personnel à la chanteuse américaine disparue jeudi. La station de métro "Franklin Street", historiquement dédiée à Benjamin Franklin, a été truffée de messages et inscriptions à l'effigie de la "reine de la soul".Les messages de soutien sont apparus à cet endroit dès l'annonce de la maladie d'Aretha Franklin, il y a quelques jours, comme en témoignent des photos sur les réseaux sociaux.

"R-E-S-P-E-C-T" ou "Aretha makes me feel like a natural woman", peut-on ainsi lire sur les murs et escaliers, en référence à ses immenses tubes. Sur les panneaux indiquant la "Franklin Street", des admirateurs ont aussi ajouté le nom d'Aretha. Cette station de métro, située dans le sud de Manhattan, porte en réalité le nom de Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis.

La musicienne Aretha Franklin est décédée jeudi à l'âge de 76 ans d'un cancer du pancréas.