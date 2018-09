A New York, la reine Mathilde plaide pour la réinsertion des enfants soldats

La reine Mathilde accompagne cette semaine la délégation ministérielle belge à l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Elle effectue une visite de trois jours au siège de l'ONU. Ce lundi, la reine a d'abord inauguré le sommet de la paix en honneur à Nelson Mandela. La reine a ensuite enchaîné réunions et autres rencontres, en sa qualité de "SDG advocate" de l’ONU. Comprenez: ambassadrice des Nations unies.

Rencontre entre la reine et Virginia Gamba, représentante spéciale de l'ONU pour les enfants et les conflits armés - © Caroline Hick

La reine Mathilde a pris la parole lors d'une conférence sur l'enfance dans les conflits armés, sous la houlette du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders. La reine a plaidé pour la réinsertion des enfants soldats : "Les plaies occasionnées par la guerre sont multiples. Si les blessures physiques sont souvent guérissables, la guérison est nettement plus aléatoire lorsqu’il s’agit de traumatismes mentaux. Non seulement ces traumatismes freinent le développement de l’individu mais de plus, ils risquent d’avoir des effets néfastes sur le développement d’une société toute entière dès lors qu’un nombre substantiel de victimes est affecté. Dans ce contexte, les programmes de réintégration pour les enfants sont d’une importance cruciale au niveau individuel ; mais ils constituent aussi un facteur critique pour une paix et une sécurité collective durable."