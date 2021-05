A New Delhi : la lutte vitale pour l’oxygène

Des dizaines de lourdes bouteilles d’oxygène, d’environ un mètre et demi de hauteur, sont couchées et alignées au sol, comme des personnes inconscientes en attente d’être réanimées. Tout autour, leurs propriétaires attendent, désespérés. La plupart sont ici depuis des heures, voire des dizaines d’heures. Ils espèrent pouvoir les remplir et sauver leurs proches, qui peinent à respirer à cause de leur infection au Covid-19. Cette scène se déroule devant l’usine de distribution d’oxygène Vaibhav, au sud-est de New Delhi, mais pourrait être partout. Depuis deux semaines, cette lutte vitale fait partie du quotidien des habitants de la capitale indienne de plus de 20 millions d’habitants.

Bakshi Prasad, l’air hagard, peine à se tenir droit dans la chaleur humide de l’après-midi. Cela fait 28 heures que cet homme attend de remplir sa bouteille, et il n’en voit plus le bout. "Ils ont dit que ça arriverait à 9 heures, puis 11 heures, maintenant ils disent 17 heures…, dit-il d’une voix éteinte. C’est comme cela depuis hier. Je survis en mangeant des biscuits. Mais je suis épuisé". Il serait pourtant sur le point d’y arriver. Il a avancé progressivement, passé les barrières jaunes de la police, et se trouve maintenant à plusieurs centaines de mètres en avant, dans l’enceinte de l’usine. Mais rien n’est gagné, car la pénurie n’épargne personne.