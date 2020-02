A Lubumbashi, le consulat belge est officiellement à nouveau ouvert

En réalité, le consulat fonctionne à nouveau depuis le 13 janvier dernier. Le ministre des Affaires Etrangères, Philippe Goffin aurait dû être présent pour cette remise en marche des services consulaires mais il avait annulé son déplacement en RDC. Aujourd’hui, c’est la Première ministre accompagnée par le vice-Premier ministre et ministre des Finances et de la Coopération au développement, Alexander De Croo, et par le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et du Commerce extérieur, Pieter De Crem qui a rouvert symboliquement le consulat en haussant notamment le drapeau belge.

A quoi sert ce consulat ?

Le consulat général de Lubumbashi, la capitale de la province Haut-Katanga, permet de proposer tout ce que l’on appelle les services consulaires. Délivrance de passeports et de carte d’identité mais aussi visas pour la Belgique et les 14 autres pays qui font partie de l’espace Schengen. C’est Bart Coessens qui le dirige. Et pour lui, ce consulat a une histoire familiale. "Il y a 70 ans, mon père est arrivé à Lubumbashi. Il a vécu ici pratiquement pendant 10 ans, et il me racontait comment était la vie ici quand cela s’appelait encore Elisabethville. Ça, c’est le côté plus sentimental. Pour moi cette réouverture c’est aussi une grande opportunité. On tourne la page. Les autorités congolaises et locales que je rencontre ici sont très contentes pour dire les choses simplement. Les congolais sont vraiment très contents que nous soyons revenus. Ils nous disent que nous sommes des frères, une famille. Ils sont soulagés, pas uniquement à cause des visas ou des facilités, ils parlent de projets, ils ont des idées. Ils sont ouverts à ce nouveau partenariat."