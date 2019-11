A Los Angeles, des habitants partent en croisade contre les puits de pétrole urbains

"Ces sites pétroliers ne devraient pas être dans nos quartiers", estime-t-elle. "Ils sont sources de pollution de l'air et font partie intégrante de la crise climatique."

Devant un puits dans un quartier résidentiel du nord-ouest de la ville, elle pointe une dizaine de pompes à piston utilisées pour extraire le pétrole, cachées derrière une grille, accomplissant leur mouvement de balancier. Tout près se trouvent trois écoles et un parc.

"L'appât du gain justifie-t-il qu'on expose tous ces gens à un risque d'accident catastrophique?", demande Martha Dina Arguello, directrice d'une association de médecins engagés et co-responsable d'un groupe local contre le forage urbain (STAND-L.A.).

Même s'ils font partie du paysage et de l'histoire de la ville depuis des décennies, leur présence est de moins en moins acceptée par les habitants et militants écologistes, pour lesquels ils posent un risque sanitaire et devraient être bannis de la ville.

C'est l'une des facettes méconnues de la "cité des anges". Los Angeles, ce n'est pas que des avenues bordées de palmiers, la plage et le ciel bleu. C'est aussi le plus grand champ pétrolier urbain des Etats-Unis.

Asthme et toxines

Selon Amalia Sanchez, 62 ans, une habitante du quartier ouvrier de Wilmington, dans le sud de Los Angeles, les riverains se plaignent souvent d'asthme et de maux de tête, ainsi que d'une mauvaise odeur provenant des champs pétroliers à proximité. "Les gens se demandent pourquoi je vis encore ici, mais où est-ce que je peux aller? Je n'ai pas d'argent pour payer un plus gros loyer", témoigne-t-elle alors qu'elle souffre d'asthme elle-même. "Personne ne fait attention à nous car nous sommes pauvres."

Plus au nord, dans un quartier proche de l'université de Californie du Sud (USC), Anna Parks s'inquiète des trois sites de forage pétrolier près de sa maison et des conséquences sur la santé de ses trois enfants. "Un des sites s'est retrouvé dans l'actualité car beaucoup d'enfants saignaient du nez, avaient des problèmes respiratoires et des maux de tête liés aux fumées", explique-t-elle en faisant visiter son quartier.

Elle-même membre d'un groupe visant à attirer l'attention sur ce problème, elle sait que ces initiatives ne font pas le poids face aux puissants lobbys pétroliers. Mais pour elle, il n'y a pas de raison que les quartiers les plus pauvres du comté ne bénéficient pas des protections accordées depuis longtemps aux plus riches, où des contrôles plus stricts ont été mis en place.

"Je pensais que Los Angeles était la ville du cinéma, mais c'est la ville du pétrole", se désole Anna Parks, qui a déménagé en Californie il y a 20 ans. "Le parc préféré de mes enfants lorsqu'ils étaient petits était situé à environ 300 mètres d'un site de forage... et ils ont respiré des toxines liées au forage pétrolier toute leur vie."

Emploi vs. santé

Alors que de nombreux habitants estiment que les engins devraient être enlevés, notamment compte tenu de l'engagement de l'Etat à réduire ses émissions carbone, beaucoup d'autres désapprouvent l'impact qu'une telle décision pourrait avoir sur l'économie locale et les milliers d'employés du secteur.

"Où iront tous les travailleurs?", demande un homme, assis dans un café dont le parking compte lui aussi une pompe. "Nous devons garder les emplois des gens et les revenus des impôts" payés par les entreprises.

Le scepticisme est fort également du côté des industriels, notamment concernant une zone tampon de 750 mètres autour de chaque puits, proposée par des élus locaux et des défenseurs de l'environnement. Ces derniers suggèrent également d'interdire tout nouveau permis de forage en Californie.

"Il n'y a pas de preuve scientifique qu'une barrière arbitraire puisse améliorer la réglementation à Los Angeles, qui est déjà l'une des plus strictes de la planète", argue Rock Zierman, PDG de la California Independent Petroleum Association. Selon lui, la mesure équivaudrait "à une interdiction de facto de la production" à Los Angeles.

Outre les emplois et les impôts en moins, "cela voudrait dire (...) davantage de pétrole importé de pays qui ne respectent pas des mesures pour protéger l'environnement ou les droits humains", estime le lobbyiste.