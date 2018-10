A Leicester, l'émotion des fans après le crash de l'hélicoptère du président du club de foot

Un supporter dépose des fleurs et une écharpe du club de football de Leicester devant le stade de cette ville du centre de l'Angleterre, le 28 octobre 2018. Un hélicoptère du président du club, le Thaïlandais Vichai Srivaddhanaprabha, s'est écrasé et on est sans nouvelles de l'homme d'affaires. - © Ben STANSALL