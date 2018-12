A la veille des élections en RDC, l'inquiétude est palpable au Congo-Brazzaville voisin

Entre incertitude et inquiétude, la République démocratique du Congo s'interroge à la veille des élections générales. Alors que les différents candidats et la commission électorale (CENI) se réunissent pour tenter d'éviter une éventuelle flambée de violence, les pays limitrophes ont les yeux rivés sur Kinshasa. Notamment le Congo-Brazzaville voisin.

Il faut dire que la ville de Brazzaville se situe à quelques kilomètres à peine de Kinshasa, de l'autre côté du fleuve. Ce samedi matin, certaines personnes sont arrivées de Kinshasa et l'inquiétude était palpable. "Mes parents n'ont pas voulu que je reste à cause de ce qu'il se passe là-bas," confie un habitant du Congo-Brazzaville au micro de la RTBF, rentré plus tôt que prévu. "On ne sait pas ce qu'il va se passer. Donc j'ai été obligé d'écouter ce qu'ils m'ont dit pour rejoindre ma famille".

Les autorités de Brazzaville sont également inquiètes. Il est par exemple interdit de filmer et d'enregistrer là où les bateaux accostent. Il s'agit du poste frontière et vu le contexte, l'endroit est considéré comme sensible.

Notons que ce dimanche, jour d’élection, il ne sera plus possible de passer de Kinshasa à Brazzaville par le fleuve. Toutes les frontières terrestres et fluviales de la République démocratique du Congo seront fermées.

