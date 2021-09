A l’occasion du 11 septembre, Moscou se dit prête relancer la coopération avec les USA contre le terrorisme

La Russie s’est dite prête à relancer sa coopération avec les Etats-Unis pour lutter contre le terrorisme, samedi à l’occasion des commémorations du 20e anniversaire du 11-Septembre.

L’ambassadeur de Russie aux Etats-Unis Anatoly Antonov a déclaré que la Russie partageait le deuil des Etats-Unis et assuré que Moscou était prêt à reprendre le dialogue mené par les ministres des Affaires étrangères des deux puissances en 2018-2019, sur la lutte contre le terrorisme.

"Priorité naturelle"

"La partie russe est prête à relancer" ce format de discussions. "C’est notre priorité naturelle", a déclaré Anatoly Antonov sur la page Facebook de l’ambassade de Russie, en dépit de relations bilatérales compliquées entre les deux pays.

"Nous devons mettre de côté toutes les contradictions et les différends et coopérer au profit de la sécurité et de la prospérité, non seulement de la Russie et des Etats-Unis, mais de l’humanité toute entière", a-t-il ajouté.

Il a exprimé la reconnaissance de la Russie envers les Etats-Unis, pour avoir partagé des informations qui ont permis d’éviter des attentats à Saint-Pétersbourg en 2017 et 2019.

Les relations entre la Russie et les Etats-Unis, déjà tendues, se sont rapidement dégradées à mesure que le président Joe Biden a accru la pression sur le Kremlin après son élection à la tête des Etats-Unis, en janvier dernier.

En mai, la Russie a qualifié les Etats-Unis de pays "inamical".

Vendredi, Moscou a convoqué l’ambassadeur américain John Sullivan, accusant les géants du numérique américains d’ingérences avant les élections législatives russes de septembre.