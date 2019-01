A l'heure du bilan, Jean-Claude Juncker reproche à l'Autriche son rejet du Pacte sur les migrations

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a loué mardi le bilan "impressionnant" de la présidence autrichienne de l'Union européenne, à "l'exception notable" de son rejet du Pacte des Nations unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Le rejet de ce pacte mondial par le gouvernement autrichien - qui allie la droite à l'extrême droite - a encouragé d'autres États membres à s'y opposer également. En Belgique, il a radicalisé la position de la N-VA, ce qui a conduit à la chute du gouvernement Michel.

"Je continue de ne pas comprendre" ce refus du Pacte mondial, a affirmé Jean-Claude Juncker, devant le Parlement européen, à Strasbourg, à l'adresse du chancelier allemand Sebastian Kurz, PPE comme lui. M. Juncker a précisé qu'il parlait bien au nom de l'ensemble de la Commission.

Mais "à part cette petite faiblesse, je n'ai rien à reprocher, cette présidence a bien servi l'esprit européen, dans la continuité et un esprit positif", a ajouté le Luxembourgeois.

Le ton était bien plus critique à gauche. "Face à des mouvements d'extrême droite qui appellent au retranchement et à l'égoïsme, soit on fait alliance et des concessions, soit on présente une Europe forte, ambitieuse et solidaire, voilà la voie dans laquelle nous voulons nous engager", a notamment commenté la portugaise Maria João Rodrigues (S&D).