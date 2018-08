À l'est de la RDC, des agricultrices se prennent en main

Rosette Kabuo ne manque pas d’ambition. Veuve, mère de six enfants, cette femme menue et énergique vit à Rutshuru, l’Est de la République Démocratique du Congo. Chaque jour, elle se demandait comment sortir sa famille de la pauvreté.

Un coup de pouce pour tenter de relancer l’économie paysanne dans une région durement touchée par des conflits successifs. "Beaucoup de ces personnes ont été déplacées, leurs champs ont été pillés, ils n’ont plus d’outils…, dit Jacques David, chargé de la communication du PAM à Goma. Nous ne sommes plus dans une optique de distribution d’urgence de nourriture. Nous voulons leur donner les moyens d’être indépendants dans leur production."

Depuis deux ans, les Nations unies soutiennent le projet, fournissent des conseils techniques, des outils, une aide à la commercialisation, des cours d’alphabétisation… Le stockage et la vente groupée permettent aussi aux petits producteurs d’obtenir de meilleurs prix. Actuellement, une partie de la production est achetée par le Programme alimentaire mondial (PAM) et utilisée pour préparer les repas dans les cantines scolaires d’écoles des environs. "Les enfants mangent correctement, cela améliore leur concentration et leur motivation, constate Deborah Mupenda, une cuisinière. Cela réduit aussi les absences".

Environ 12.000 petits producteurs, principalement des femmes, bénéficient de ce projet. - © Patricia HUON

Les femmes se sentent impliquées dans les décisions et le projet montre des signes encourageants pour une future autonomie. "Elles prennent beaucoup d’initiatives. Nous leur avions donné une décortiqueuse pour le maïs, mais il n’y avait pas encore de courant sur ce site, raconte Laurent Ngongo, responsable de projet pour l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Sans attendre notre assistance, les membres de la coopérative ont cotisé deux milles dollars en six mois et ont payé pour le raccordement. Elles ont aussi ouvert un petit restaurant, à proximité du marché".

Avec l'argent gagné, elle peut nourrir sa famille, utiliser ce qu'il reste pour scolariser ses enfants, investir dans l'achat d'une parcelle supplémentaire à cultiver, et briser ainsi le cycle de misère. Son espoir est que, une fois que leur situation économique stabilisée, les humanitaires puissent partir. Et que la guerre ne revienne pas détruire ses efforts.