A l’approche des législatives Moscou resserre les vis

Plus les élections législatives de septembre en Russie approchent plus le gouvernement cherche à contrôler l’opposition. Nombreuses sont les techniques pour empêcher une opposition de s’organiser face à Vladimir Poutine.

De plus les récentes manifestations qui ont eu lieu un peu partout dans le pays amène à croire qu’un vent nouveau souffle sur la Russie et son monde politique. Ce mouvement est surtout soutenu par la jeunesse dont une grande majorité a entre 20 et 35 ans.

De récents sondages ont montré que les communistes et autres opposants pourraient mettre à mal la domination du parti de Vladimir Poutine malgré la répression. Un sondage réalisé en mars par l’institut indépendant Levada a révélé que, si 27% des Russes voteraient pour "Russie unie", 10% soutiendraient les communistes et 12% le Parti libéral démocrate nationaliste.

Dans un communiqué de presse du 15 juillet dernier, les députés européens se disent favorables à une stratégie qui promeut la démocratie en Russie.

De plus ils concluent en affirmant "que l’UE doit être préparée à ne pas reconnaître le Parlement russe s’il est avéré que les élections législatives de 2021 ont été menées en violant les principes démocratiques et le droit international".

Le rapporteur Andrius Kubilius a lui aussi fait une déclaration forte à ce sujet :

"La Russie peut être une démocratie. […] L’UE et ses institutions doivent partir du principe que le changement est possible en Russie. Elles doivent également faire preuve de plus de courage pour adopter une position ferme vis-à-vis du régime du Kremlin lorsqu’il s’agit de défendre les droits de l’homme. Il s’agit de mettre fin aux répressions internes, de rendre le choix au peuple et de libérer tous les prisonniers politiques."

Une déclaration qui montre que l’UE est prête à apporter son soutien en cas de problème. Le but de l’UE est de contrebalancer les efforts de la Russie et de la Chine "visant à affaiblir la démocratie dans le monde et à déstabiliser l’ordre européen". Pour eux "il faudrait prévoir des sanctions ainsi que des politiques visant à contrer les flux financiers illicites et à soutenir les militants des droits de l’homme".