A l'abordage! Des garde-côtes américains interpellent énergiquement l'équipage d'un sous-marin bourré de cocaïne

Des garde-côte américains procèdent à une spectaculaire arrestation d'un sous-marin - 12/07/2019 Dans ces eaux internationales, une équipe de garde-côtes américaine a poursuivi et a arrêté l'équipage d'un "narco sous-marin". Le submersible, composé de 5 passagers, contenait 8 000 kilos de cocaïne. Crédit: US- departement of Defense