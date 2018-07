A Kazan, où se déroulera Brésil-Belgique, deux bars belges où l'on se sent comme à la maison

À Kazan, à 3000km de la Belgique, où aura lieu le quart de finale contre le Brésil, il existe deux établissements estampillés belges. Une brasserie et un bar. Dans un cas comme dans l’autre, c’est une histoire d’amour qui en est l’origine.

À la Brasserie Leuven, le patron est russe et originaire de Kazan. Il a rencontré son épouse à Leuven et ils sont revenus à deux en Russie. Aujourd’hui, on peut y manger des gaufres de Liège avec une blanche de Charleroi.

Un peu plus loin, dans une parallèle à une rue piétonne, on trouve la façade discrète du Belgian Beers Bar. Geertie, le propriétaire, a découvert la Russie il y a sept ans après une rencontre sur internet. Il est tombé amoureux du pays, mais pas de la fille. Trois ans plus tard, en novembre 2014, il ouvre son bar où il a tout construit de ses propres mains. Aux murs, des étiquettes de centaines de bières et, dans les frigos, plus de 350 références de bières belges.

Depuis qu’il a ouvert son bar, Geertie n’a connu que deux problèmes liés à la consommation d’alcool. "Il y a des gens qui boivent un peu trop, mais je n’ai pas peur. La police est là pour contrôler. Si tu vas trop loin, en une ou deux minutes, la police arrive et il ne faut pas discuter. Tu ne peux pas faire le con avec la police russe !".

Ce constat est partagé par Didier, un Belge de Dilbeek venu s’installer en Russie pour le travail. Il fréquente régulièrement le bar de Geertie où il se sent comme à la maison. Dans les rues de Kazan, il ne s’est jamais senti en insécurité quelle que soit l’heure à laquelle il rentre chez lui. Par contre, quand il revient en Belgique, son épouse russe est souvent choquée par le manque apparent de sécurité.