À Kaliningrad, Avtotor fabrique des voitures pour toute la Russie

Le constructeur automobile Avtotor, c'est d'abord un site qui occupe l'équivalent de deux quartiers de Kaliningrad, ville de l'enclave russe du même nom. Et encore, nous n'avons visité que la moitié des installations de la firme. Avtotor, implanté au sud, à proximité du fleuve Pregolia, depuis 1994, c'est le plus grand site, avec 80% de la production totale. Pas moins de 1800 ouvriers et employés travaillent derrière ces murs. Le patron, Vladimir Krivchenko, "senior vice-president", prend le temps de nous raconter toute l'histoire dans son vaste bureau, avec vue sur les parkings remplis de voitures neuves en attente d'acheminement. "La compagnie a été lancée en 1994. À ce moment-là, on a sorti une nouvelle loi sur la zone économique libre, raconte-t-il. Nous avons alors commencé à produire des voitures coréennes en 1997 : jusqu'à présent, près de 1.870.000 voitures de différents modèles."

Employés du mois de l'usine Avtotor - © RTBF Véhicules en attentes de livraisons - © RTBF "En 1999, nous avons commencé à assembler des BMW – 200.000 voitures, là aussi de différents modèles. Aujourd'hui, Avtotor c'est 24 modèles, chez Kia, Hyundai et BMW. Nous avons aussi produit pour General Motor : 130.000 véhicules par an. Mais les Américains sont partis au moment de la crise de 2014." "Notre meilleure année jusqu'à présent a été 2013 avec un total de 240.000 voitures produites alors. Ensuite, il y a eu la crise économique et une solide chute des ventes. Maintenant, ça repart : 149.000 voitures en 2017, nous espérons 200.000 en 2018 et prochainement revenir à 240-250.000 par an." Gros coup de pouce fiscal

Vladimir Krivchenko, senior vice-président d'Avtotor - © RTBF Le patron n'est pas peu fier du "modèle" économique d'Avtotor, sans cacher que cela veut dire un solide coup de pouce fiscal des autorités. "Ce qui attire les investisseurs, c'est surtout la loi sur la zone économique libre, qui procure des subsides pour soutenir ici le marché du travail et nous donne des privilèges comme résident, privilèges dont nous pouvons faire bénéficier nos partenaires. Ce qui veut dire concrètement pas de taxes de douanes, pas de taxe de propriété, pas d'impôts sur le revenu ou les terrains et une TVA plus tardive à acquitter sur 180 jours." Avtotor emploie aujourd'hui 2600 ouvriers et employés. Du personnel qui bénéficie là aussi d'un certain modèle "social" de compagnie, comme l'explique à nouveau Vladimir Krivchenko : "Ce qui attire nos employés, c'est que nous assumons une bonne 'protection sociale'." "Une bonne couverture sous forme d'une assurance médicale, des transports gratuits ; nous payons la nourriture à la cantine à 90% ; nous prenons une part du crédit d'achat d'une maison ; nous offrons des bourses universitaires pour les enfants du personnel qui se destineraient à nous rejoindre. Et ce qui nous rend très attractif c'est un salaire moyen le plus élevé pour la région, à l'exception du secteur de l'industrie pétrolière, de près de 40.000 roubles, soit 550 euros par mois." Jusqu'au klaxon final

Scènes d'assemblage de l'usine Avtotor - © RTBF Installation du bloc moteur à l'usine Avtotor - © RTBF Contrôle qualité à l'usine Avtotor - © RTBF Dans les usines, se reproduisent de manière continue les mêmes scènes d'assemblage, sur plusieurs lignes. Assemblage de métal, soudure... Les voitures prennent forme peu à peu. La carcasse d'abord, la peinture, l'habillage intérieur ensuite, installation du bloc moteur... jusqu'au contrôle et au coup de klaxon final. Les différents modèles produits rejoignent alors les parkings. On assemble 600 voitures par jour environ. Avtotor fait vivre 3500 autres entreprises de la région et favorise près de 10.000 emplois directs et indirects.