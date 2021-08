A Kaboul, les opérations d’évacuation se poursuivent sous des "menaces précises" après l’attentat meurtrier

Environ 5400 personnes réfugiées dans l’enceinte de l’aéroport de Kaboul attendent toujours d’être évacuées d’Afghanistan, a affirmé vendredi un général américain au lendemain d’un attentat particulièrement meurtrier.

Ces milliers de candidats au départ pourront quitter le pays jusqu’à la date butoir du 31 août fixée pour le retrait des soldats étrangers d’Afghanistan, a précisé le général Hank Taylor lors d’un point presse du Pentagone.

"Nous avons la capacité d’inclure des évacués sur des vols militaires américains qui quittent l’Afghanistan jusqu’au dernier moment", a-t-il dit.

La mission d’évacuation fait par ailleurs toujours face à des "menaces précises et crédibles", a assuré le porte-parole du ministère de la Défense John Kirby, au lendemain de l’attentat-suicide qui a tué 13 soldats américains et des dizaines d’Afghans. "Nous estimons qu’il y a toujours […] des menaces précises, et crédibles", a-t-il dit.

L’attaque de jeudi a été perpétrée par un seul auteur, a précisé le général Hank Taylor. Le Pentagone avait dans un premier temps fait état de deux explosions. L’attaque a fait au moins 85 morts et plus de 160 blessés.

Le gigantesque pont aérien établi à partir de l’aéroport de Kaboul depuis le 14 août, à la veille de la prise de la capitale afghane par les talibans, a permis d’évacuer plus de 100.000 personnes.