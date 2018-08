A Houègbo au Benin, "les ordures sont devenues de l'or"

Le reste des ordures traitées - qui représentent un total de plus de vingt tonnes depuis fin 2017 - est apporté par une ONG locale de ramassage des ordures, Astome (Assainissement, sensibilisation, traitement des ordures ménagers et entretien).

"Nos ordures sont devenues de l'or. On ne les jette plus dans la nature, nous les utilisons pour nous faire de l'argent", raconte Alphonse Ago, un habitant de Houègbo et voisin du centre.

Pour cette jeune commerçante et mère de famille de cinq enfants, adieu la cuisine au charbon de bois qui "noircit les marmites et rend malade" et vive le biogaz!

Mine d'or

Le taux d'évacuation des ordures pour tout le Bénin est en moyenne de 17% (39% en milieu urbain et à peine 3% en milieu rural), selon l'ONG locale PAVCD, spécialisée dans l'assainissement en milieu urbain et péri-urbain.

Dans cette région agricole de Toffo, le marché de Houègbo est l'un des plus fréquentés du pays et la mairie affirme que plus d'une tonne de déchets d'ananas pain de sucre est générée tous les jours.

Ce sont d'ailleurs les tas d'immondices du marché qui ont attiré l'attention de Mark Gianneli, fondateur de ReBin. "J'ai vu cela non pas comme un problème mais comme une opportunité. Je me suis dit que cela constituait une mine d'or", raconte-t-il à l'AFP.

En prospection pour l'installation d'un centre pilote au Ghana ou au Togo voisins, c'est finalement dans ce petit village du Bénin, particulièrement enthousiaste à l'idée du projet, que l'homme d'affaires a posé ses valises il y a moins d'un an.

Son but est de mettre en place "une vraie économie qui serve la population et protège l'environnement". L'argument de la proximité est aussi mis en avant: "Le but est d'éviter les grands voyages d'ordures. Il faut prendre les problèmes localement et leur trouver des solutions locales", dit-il.

Mark Gianneli souhaite étendre le projet pilote à des communes plus grandes et transférer la technologie, pour que des entrepreneurs locaux prennent le relais.

"On doit dupliquer ce centre dans les 77 communes" du Bénin, explique Sewai Mardochée, ingénieur en valorisation des déchets et directeur du centre pilote. "On pourra alors créer de l'emploi et assainir notre cadre de vie en diminuant l'utilisation du bois de chauffe et du charbon", projette-t-il.

Nicolas Hounjè, fonctionnaire à la retraite, s'est déjà proposé pour reprendre la société: "Nous ne savions pas chez nous, ici, que les ordures pouvaient devenir sources de bonheur", souffle-t-il.