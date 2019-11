A Hong Kong, un scrutin local sans enjeux devient un "référendum pour ou contre" le pouvoir en place

On n'avait jamais vu autant de longues files d'électeurs, aux abords les bureaux de vote... Un nombre record de Hongkongais se sont mobilisés ce dimanche pour les élections locales. Au total, 4,13 millions de Hongkongais se sont inscrits - sur une population totale de 7,3 millions d'habitants - soit 400.000 de plus qu'il y a quatre ans.

Ce scrutin vise à choisir les 452 membres de 18 conseils de district compétents sur des questions de vie quotidienne comme la collecte des ordures ménagères.

En temps normal, il ne soulève pas l'enthousiasme, mais la mouvance pro-démocratie entendant utiliser les urnes pour accroître la pression sur les autorités. L'élection des conseillers de districts obéit au mode de scrutin qui, à Hong Kong, se rapproche le plus de la représentation directe.

Certains politologues estiment qu'une forte participation peut servir la cause du camp prodémocratie. Les manifestants ont fait de ce scrutin un référendum contre la cheffe de l'exécutif Carrie Lam et son gouvernement aligné sur Pékin, qui se refusent à toute concession.

De son côté, la cheffe du gouvernement, Carrie Lam, ne semble pas inquiétée par cette influence. "Je m'engage ici à ce que le gouvernement de Hong Kong continue à soutenir pleinement le travail des Conseils de distrct, fournisse plus de moyens, et écoute plus attentivement les points de vue exprimés par les membres des Conseils au nom de la population locale" a-t-elle déclaré.

Le mouvement pro-démocratie devrait progresser

Les conseils de district ont toujours été dominés par un bloc d'élus totalement alignés sur Pékin. Mais si l’opposition remporte ces élections, ce sera un désaveu pour la cheffe de l’exécutif Carrie Lam. Des experts s'attendent à ce que les prodémocratie progressent dans les conseils de district, tout en restant loin de la majorité.

Par ailleurs, certains des candidats aux législatives de l'an prochain seront issus des conseils de district. Et les conseils enverront 117 de leurs membres au sein du collège électoral de 1.200 personnes chargé de désigner le chef de l'exécutif qui est contrôlé par Pékin.

Hong Kong vit sa crise politique la plus grave depuis son retour dans le giron de Pékin en 1997, avec des manifestations et des actions de plus en plus violentes pour exiger notamment, des réformes démocratiques.