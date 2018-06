À Cuba, de nombreuses opportunités s'offrent aux jeunes grâce à l'accès à internet

Grâce aux quelques réformes économiques entreprises par Raul Castro, et à l’ouverture d’internet, la société cubaine se transforme lentement. C’est surtout chez les jeunes qu’on note le plus de changement. De plus en plus nombreux à se lancer en free lance dans les secteurs à la mode, la jeunesse cubaine évolue.

L'ouverture à internet a offert de nouvelles possibilités aux jeunes cubains. C’est généralement vers 6 heures du matin, une heure peu fréquentée, qu’Amaia va se connecter dans le parc juste à côté de chez elle. Cette infographiste de 30 ans, est à son compte depuis à peine 6 mois et elle croule déjà sous les projets. "À cause du contexte économique de notre pays, les gens savent et surtout les jeunes, que travailler pour le gouvernement c’est vraiment pas bien payé. Donc beaucoup de jeunes travaillent comme free lance ou dans des entreprises privées."

Grâce à internet, les jeunes peuvent se former à de nouveaux métiers et rattraper un certain temps perdu comme explique la jeune fille. "Nous avons ce sentiment, cette envie d’atteindre un nouveau point, de rattraper les autres pays", explique-t-elle.

Bientôt la 3G

Comme il n’existe pas de marché publicitaire à Cuba, ils utilisent les réseaux sociaux ou le fameux "Paquete", ce disque dur distribué une fois par semaine et qui rassemble les dernières nouveautés téléchargées en ligne, pour faire la "promotion de leur travail" explique Titina, photographe de mode.

"Je suis vraiment contente de mon travail qui commence a être bien reconnu à Cuba, maintenant j’ai d’autres ambition j’aimerai être reconnu à l’étranger", détaille la jeune femme.

Et Internet devrait encore s’ouvrir un peu plus dans les prochains mois avec la mise en place de la 3G sur les téléphones mobiles.