A cause du coronavirus, des milliers de marins ne peuvent plus accoster

Pas de terre en vue pour de très nombreux marins autour du globe. Ils doivent enchaîner les semaines de travail, prolonger leurs contrats d’un mois, deux et parfois plus sans pouvoir être relevés, à cause des mesures liées au coronavirus.

Selon l’International Chamber of Shipping, ils seraient "plusieurs dizaines de milliers" à être ainsi bloqués depuis le début de l’épidémie sur leur porte-conteneurs, bateau de croisière, méthanier…

L’impossible relève

Depuis l’apparition du Covid-19, de nombreux ports interdisent aux marins d’accoster, que ce soit pour être relayé par l’équipe suivante ou même pour respirer quelques heures sur la terre ferme.

Et si certains ports acceptent le débarquement au bout de leur contrat, encore faut-il que ces marins disposent d’un vol pour rentrer chez eux (où les attend souvent une quarantaine) et que l’équipage-relais ait pu arriver au port pour prendre leur place.

Ces restrictions cumulées ont obligé de très nombreux marins à rester à bord et à y prolonger leurs contrats. Une situation difficile, vu la lourdeur de ce travail 7 jours sur 7, l’éloignement prolongé des proches, la vie collective en espace restreint, la crainte de tomber malade en vase clos et surtout l’inconnue : jusqu’à quand faudra-t-il tenir ?

Une situation "pesante"

"La situation est pesante", témoigne anonymement à l’AFP un marin de Bourbon Offshore Surf, filiale du groupe français de services maritimes Bourbon.

"Physiquement, le travail est dur sur le long terme", assure le marin dans un échange téléphonique avec l’AFP depuis une plate-forme pétrolière au large de l’Afrique de l’Ouest.

Cela fait trois mois qu’il transporte des passagers, d’une plate-forme pétrolière vers le continent africain et vice-versa, sans savoir quand il pourra rentrer en France, où il aurait dû revenir début avril.

"Eloignement familial, fatigue cumulée, risque élevé de contracter la maladie, pas de date de retour…", énumère un autre marin de la société, lui aussi au large de l’Afrique, et qui devait rentrer fin mars.

La peur de tomber malade sur le bateau

Pour ces deux marins, les consignes de distanciation physique sont "impossibles" à respecter. "Le productivisme l’emporte sur la sécurité", regrette le second.

"Actuellement, nous avons environ 350 marins coincés au large de l’Afrique, certains depuis fin décembre", détaille un autre marin de Bourbon Offshore Surf à l'AFP, lui aussi sous couvert d’anonymat, expliquant avoir signé avec son entreprise une clause de confidentialité.

"La maladie est arrivée sur les champs de pétrole", s’inquiète-t-il, assurant que certains marins effectuent des évacuations de malades du nouveau coronavirus, une information confirmée par la direction du groupe, qui assure que sa priorité aujourd’hui "est la sécurité des équipes".

Prolonger les contrats

Certaines compagnies pétrolières, comme Total ou ExxonMobil, affrètent des avions pour rapatrier leur personnel. Des marins de Bourbon ont notamment pu en profiter, mais au compte-gouttes.

"La plupart des équipages doivent rallonger leur période à bord, mais globalement les marins le comprennent", assure-t-il, évoquant "quelques relèves depuis quinze jours et évacuations, au cas par cas, depuis six semaines" parmi ses 2000 marins actuellement en mer.

Chez Orange Marine, qui dispose de trois navires sous pavillon français, les marins malgaches, une petite moitié sur la soixantaine de membres d’équipage que compte chaque bateau, n’ont ainsi pas encore pu être relevés.

"Madagascar est totalement fermé y compris pour les ressortissants malgaches", confirme Didier Dillard, directeur général de la filiale de l’opérateur historique dédiée à la pose et à l’entretien des câbles sous-marins.

L’entreprise rencontre également des difficultés pour relever son équipage français, plus d’une trentaine de marins, à bord de son navire de pose de câbles actuellement au large de Taïwan. "Beaucoup de pays d’Asie ne permettent pas les relèves de marins, c’est le cas de Taïwan", explique le dirigeant, qui cherche des solutions pour ramener ses marins en France, via le Japon ou la Corée éventuellement. Selon lui, ils sont tous partis sur la base du volontariat après avoir été testés négatifs au Covid-19.

A bord, les marins sont peu audibles

Les marins bloqués à bord n’ont pas d’échéance à laquelle se raccrocher et pas non plus de visibilité. Difficile, à bord et souvent au large, liés à des clauses de confidentialité avec leurs employeurs, de plaider leur cause auprès de leurs gouvernements respectifs.

Les représentants du secteur tentent de faire bouger les lignes. Ainsi le "UK Chamber of Shipping" a écrit au gouvernement britannique ce samedi pour lui demander de signer un plan international qui faciliterait les relèves.

L'"International Chamber of Shipping" a précisément soumis aux gouvernements mercredi dernier "un plan en 12 étapes pour libérer les marins du lockdown", pour "faciliter les changements d’équipages pendant la pandémie".

Toujours r ien à l’horizon

Et le secteur avertit : "Endéans les deux semaines, environ 150.000 marins devront être relayés, pour être en conformité avec la réglementation maritime internationale. Il y a des dizaines de milliers de marins aujourd’hui piégés à bord de bateaux autour du globe, dans le monde, à cause d’impositions continues de restrictions. L’échec de ces relèves entraînerait un risque pour le bien-être des marins, pour la sécurité maritime comme pour les chaînes d’approvisionnement sur lesquelles le monde s’appuie", écrit l’International Chamber of Shipping.

En attendant, l’attente use, sur les ponts.

"Chez certains armements ça se passe très bien, mais chez d’autres c’est loin d’être le cas", note Pierrick Samson, secrétaire général de la Fédération nationale des syndicats maritimes (CGT).

"Des marins risquent de rester six mois voir plus à bord, certains vont péter un câble c’est sûr !" prévient-il.