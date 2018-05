A 17 ans, il quitte la communauté mormone à laquelle il appartient

Elevé dans une communauté mormone aux Etats-Unis, Howard Holme a décidé de s’enfuir afin de vivre sa vie.

"Je ne voulais pas de cette vie, alors je suis parti à l’âge de 17 ans". Le sourire est timide mais la détermination bien présente. Quand il a été marié sans son consentement, le jeune Howard Holme a décidé de quitter la communauté mormone à laquelle il appartenait - l’Église fondamentaliste de Jésus-Christ des saints des derniers jours - afin de retrouver sa liberté.

Après un appel de Warren Jeffs - le leader du mouvement religieux, condamné pour abus sur mineurs -, Howard Holme se retrouve marié à une fille qu’il a "vu de loin" et à qui il n’a "jamais parlé". Il désapprouve l’acte qui le laisse alors plein d’interrogations. "Je me retrouve marié à cette fille et à partir de là, c’est à nous de nous débrouiller dans la vie." C’est à ce moment qu’Howard Holmes quitte définitivement sa communauté en laissant derrière lui sa famille avec qui il ne peut plus avoir de contact.

Une réinsertion nécessaire

Comme Howard Holme, ils sont des centaines d’adolescents à avoir fui la FLDS. Toutefois, ils sont coupés de leur famille et manquent de formation. C’est pourquoi l’organisation "Holding Out HELP" leur vient en aide. "En fait, ça a un peu été ma bouée de sauvetage", confie-t-il.

L’association a aidé Howard à se réinsérer dans la société notamment au moyen de petits gestes qui peuvent sembler anodins. Ainsi, pour des adolescents élevés dans une FLDS, une coupe de cheveux est un acte révolutionnaire puisqu’il est interdit. Pour Kelly Cardenas, propriétaire d’un salon partenaire de Holding Out HELP, "c’est presque une libération stylistique pour eux et ça leur donne un nouveau regard sur la vie."