A 100 jours de l'élection présidentielle aux Etats-Unis : "Il y a deux sortes d'opposition dans le camp républicain"

A cent jours de l’élection présidentielle aux Etats-Unis, les sondages nationaux donnent une solide avance à Joe Biden par rapport à Donald Trump. La popularité du candidat démocrate devance celle de l’actuel président de 10 à 15 points. Cette avance se vérifie en particulier dans des Etats-clés comme la Pennsylvanie (où 50% des votants seraient favorables à Joe Biden, contre 39% pour Donald Trump), la Floride ou encore le Wisconsin. Des Etats qui ont permis à Donald Trump de l’emporter en 2016. Nicole Bacharan, politologue franco-américaine et spécialiste de la société américaine, a répondu à nos questions.

G.K. Que conclure de ces sondages ?

N.B. A ce stade, il est évidemment trop tôt pour dire que Donald Trump a perdu l’élection. D’ici le 3 novembre, il se passera beaucoup de choses. On peut simplement dire, qu’il est mal placé et que ça va être difficile pour lui. Rappelons-nous en 2016, jusqu’au dernier jour de l’élection, Hillary Clinton avait une avance très solide dans les sondages à l’échelle du pays. Mais le système électoral américain a fait en sorte que des Etats ont eu plus d’influence que d’autres et on connaît les résultats qui ont suivi…

G.K. Certains Etats sont traditionnellement acquis aux républicains ou aux démocrates. Quels sont ceux qui sont susceptibles de basculer ?

N.B. Il y a en effet des états démocrates qui seront encore plus démocrates. Je pense à New-York, à la Californie, à l’Etat de Washington, l’Oregon, au Massachusetts… Ces Etats ont des majorités démocrates depuis longtemps, et les électeurs de ce camp détestent Donald Trump. On peut s’attendre à ce qu’ils votent massivement pour Joe Biden. Pour autant que les électeurs votent… parce que la participation est un autre facteur à considérer (le vote aux Etats-Unis n’est pas obligatoire aux Etats-Unis, sauf pour les grands électeurs, ndlr).

Côté républicain, il y a une myriade d’Etats relativement peu peuplés qui continueront certainement à voter républicain, comme ils le font depuis longtemps. Je pense à la Louisiane, au Mississipi, Tennessee, Alabama, des Etats du sud et de l’ouest. Ce sont des Etats avec peu d’électeurs, mais encore une fois, le système électoral américain est fait de telle sorte qu’il peut donner un poids exagéré à ces Etats.

Concernant les Etats-clés, ce qu’on appelle les swings states, la position de Donald Trump s’est dégradée, par exemple dans le Wisconsin, la Pennsylvanie, le Minnesota, le Michigan… Joe Biden y a une avance confortable, y compris en Floride. Et il faut le souligner, il marque des points au Texas, un état très grand, très conservateur et solidement républicain. Le Texas pourrait basculer du côté démocrate…

G.K. Comment expliquer qu’un tel état, aussi conservateur puisse basculer ?

N.B. Le Texas est un état qui s’est transformé au fil du temps. C’était l’état des rangers, des pétroliers (c’est toujours le cas) et depuis Ronald Reggan, on y votait en majorité républicain. Mais la population aujourd’hui est plus jeune, il y a des universités très en pointe comme à Houston ou à Austin, des villes que l’on peut qualifier de libérales, plus à gauche, au sens américain. Par ailleurs, beaucoup de latinos d’Amérique du Sud, du Mexique et aussi de la Louisiane y sont venus ces dernières années. Donc la démographie de l’état n’est plus ce qu’elle était il y a dix ou vingt ans.

D’autre part, aujourd’hui, le Texas est un des Etats les plus frappés par le Covid. Le gouverneur républicain a réagi tard. Il a fini par réagir contre la Maison blanche qui ne prenait pas assez les choses en main. Donc à ce stade, il y a un flottement qui pourrait faire basculer l’état, côté démocrate…