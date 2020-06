96 compagnies aériennes sur la dernière liste noire de l'Union européenne, comme en 2006

Officiellement, elle s’appelle la "liste des transporteurs aériens faisant l’objet d’une interdiction ou de restrictions d’exploitation dans l’Union européenne". Dans les faits, c’est une "liste noire" de compagnies aériennes de pays non-membres de l’UE qui, pour le résumer en une formule, "ne satisfont pas aux normes internationales de sécurité requises".

Ces compagnies ne sont donc pas autorisées à effectuer des vols à destination, à l’intérieur et au départ de l’UE. Et si elles n’effectuaient de toute façon aucun vol vers l’Europe, ce qui est en réalité le cas pour la plupart d’entre elles, leur présence sur cette liste "peut servir d’avertissement aux voyageurs qui se déplacent en dehors de l’UE", c’est en tout cas ce que dit la Commission européenne depuis la création de cette liste en mars 2006.

Avions mal entretenus, vétustes ou dépassés

A l’époque, cette "black list" avait fait l’objet de négociations parfois tendues entre pays cités et l’UE. Mais une liste comportant le nom de 96 compagnies interdites d’espace aérien européen avait fini par apparaître au cours d‘une conférence de presse surréaliste au cours de laquelle Jacques Barrot, à la fois vice-président de la Commission européenne et commissaire en charge du Transport, n’avait pas semblé avoir une grande maîtrise du sujet, pour l’écrire avec respect.

Pour établir cette liste, la Commission européenne s’était basée sur les "résultats des contrôles effectués dans les aéroports européens", l’utilisation "d’avions mal entretenus, vétustes ou dépassés" ou "l’incapacité des compagnies à corriger les déficiences identifiées lors des inspections".

Autorités de surveillance dans le viseur des experts européens

Outre les compagnies à proprement parler, l’Union européenne peut aussi estimer que les autorités de sécurité d’un pays ne sont pas en mesure de remplir leurs obligations internationales en matière de surveillance de la sécurité. Dès lors, tous les transporteurs de ce pays se retrouvent sur la liste. La grande majorité des compagnies interdites par l’UE sont dans ce cas, puisque, dans la dernière version de la liste, mise à jour le 2 juin dernier, seules six compagnies (Avior Airlines, Venezuela; Iran Aseman Airlines, Iran; Iraqi Airways, Irak; Blue Wing Airlines, Suriname; Med-View Airlines, Nigéria; Air Zimbabwe, Zimbabwe) sont visées en tant que transporteur et non pas interdites à cause des autorités de leur pays.

Dans cette dernière version de la liste noire européenne, qui est donc la 36e version puisqu’il y a eu 35 mises à jour, on retrouve désormais 96 compagnies originaires de 15 pays, qui vont de l’Afghanistan (2 compagnies) au Soudan (12) en passant par la République démocratique du Congo (10), la Libye (8) ou encore le Népal (20), sans oublier les deux compagnies de Guinée équatoriale ou les 7 d’Angola. Pour être tout à fait précis, il faut y ajouter trois compagnies qui font l’objet de restrictions et ne peuvent voler dans l’espace aérien européen qu’avec des avions spécifiques (Air Services Comores, Iran Air et Air Koryo, de Corée du Nord).

193 compagnies blacklistées en 2016

Si le nombre de compagnies interdites est aujourd’hui exactement le même que lors de la toute première version de la liste noire en 2006, à savoir 96, cela ne veut pas dire pour autant que la liste n’a pas évolué. Un regard sur la mise à jour du mois de décembre 2016 suffit pour s’en convaincre. A l’époque, il y avait pas moins de 193 compagnies (originaires de 18 pays).

En d’autres mots, il y a donc 99 compagnies qui sont sorties de la liste noire en un peu moins de cinq ans. Cela s’explique notamment par la disparition pure et simple de certaines compagnies, parfois mêmes dépourvues de certificat d’exploitation par leur propre pays. Il y a aussi quelques exemples d’évolutions favorables, comme ce fut le cas pour toutes les compagnies aériennes du Kazakhstan en 2016 ou encore pour le Gabon plus récemment. Placées dès la création de la liste noire en 2008, toutes les compagnies aériennes du Gabon en sont sorties en décembre 2019, grâce "aux efforts accomplis par les autorités responsables gabonaises de la sécurité aérienne", expliquait l’an dernier la commissaire aux transports Adina-Ioana Valean.

Maintenir des niveaux de sécurité élevés dans l’Union européenne

La liste noire européenne aurait donc, au-delà de sa volonté de "maintenir des niveaux de sécurité élevés dans l’Union européenne", un effet bénéfique en "contribuant à aider les pays concernés à améliorer leur niveau de sécurité dans le but ultime de ne plus figurer sur la liste", précisait le communiqué de presse de décembre 2016, dans lequel on pouvait aussi lire qu’elle "incite les pays ayant des déficiences en matière de sécurité à y remédier avant d’être frappés d’une interdiction et d’être inscrits sur la liste". Après 14 ans d’existence, les compagnies de huit pays ont réussi à sortir de la liste noire.

Quant à savoir quelle autorité effectue les contrôles qui permettent à la Commission européenne et à son comité de la sécurité aérienne de placer ou d’enlever une compagnie sur la liste, ce sont en réalité "tous les Etats membres et l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) qui sont tenus de communiquer à la Commission les informations pouvant présenter un intérêt pour la mise à jour de la liste", nous explique-t-on à la Commission européenne, en ajoutant que "la Commission européenne et le comité de la sécurité aérienne utilisent diverses sources d’information pour évaluer si les normes internationales de sécurité sont respectées ou non".

Ces sources comprennent les rapports de l’OACI (l’Organisation de l’aviation civile internationale), de la FAA l’autorité américaine de l’aviation civile, de l’AESA, des inspections SAFA (Inspection de sécurité des avions étrangers) et du système des autorisations d’exploitant de pays tiers, ce système qui permet par exemple à au groupe Ethiopian Airlines d’utiliser certains avions de la compagnie Ceiba Intercontinental. Mais ceci est une autre histoire…