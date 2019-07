900 scouts et guides belges au Jamboree: ils ne participeront pas aux activités de tir aux USA

Les guides et scouts belges se préparent activement pour leur Jamboree mondial, événement qui a lieu tous les quatre ans et qui, cette année, se tiendra dans une réserve de Virginie-occidentale, aux Etats-Unis, du 22 juillet au 2 août. Une délégation de 880 personnes quittera ce lundi le sol belge pour s'y rendre.

Les jeunes belges seront divisés en 20 groupes de 36 participants âgés de 14 à 17 ans et quatre chefs. Les participants ont effectué une préparation fin avril lors d'un mini-camp de cinq jours à Oud-Heverlee, après avoir fait connaissance les uns avec les autres pendant deux week-ends. Par ailleurs, 80 scouts et guides âgés de plus de 18 ans feront le voyage à l'initiative des organisateurs américains afin d'être intégrés à des tâches de soutien.

Les scouts et guides de Belgique ne participeront pas aux activités de tir, a tenu à préciser Jan Van Reusel des Scouts et Guides de Flandre. "Nous avons reçu des réactions de parents inquiets. (...) La direction nationale a donc décidé que nos membres ne prendraient pas part à ces activités. Tirer avec des armes à feu ne trouve pas place dans notre projet pédagogique."

La description des activités du Jamboree comprend un effet un stand de tirs intitulé les barils. Il propose aux scouts de s'exercer au tir avec carabines et pistolets de différents calibres, allant du .22 au .308, sur des cibles placées jusqu'à 110 mètres de distance. "Apprenez les bases ou améliorez vos compétences en tir à la cible à l'aide de pistolets semi-automatiques de calibre .22", propose ce programme visiblement très américain. "Passez au niveau suivant de tir au pistolet, avec des pistolets de 0,22 ou 9 mm. Testez vos compétences et votre précision en visant plus qu'une cible en papier", une cible métallique.

Avant le Jamboree, la délégation belge effectuera un petit voyage du 15 au 21 juillet par groupes de quatre. Au cours de celui-ci, des activités sont prévues à New York, Washington DC et en Virginie occidentale.

Les jeunes belges seront de retour en Belgique le 3 août.