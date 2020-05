9 mai, "Jour de la Victoire" en Russie mais pas pour le reste de l'Europe

Le 8 mai 1945 dans un bâtiment de la banlieue de la capitale allemande , c’est cette fois le très arrogant général Wilhelm Keitel qui représente l’Allemagne nazie et qui signera les documents de la capitulation. Une signature qui interviendra à 23 heures heure de Berlin. À ce moment-là, il est une heure du matin (9 mai) à Moscou. Raison pour laquelle la Russie retient cette date du 9 mai comme jour de la capitulation de l’armée allemande. Un 9 mai aussi appelé "Jour de la Victoire" en Russie et dans d’autres anciens pays de l’Union Soviétique comme la Biélorussie.

La marche des immortels en 2019 - © ALEXANDER NEMENOV - AFP

Le Jour de la Victoire, la fête la plus importante de l’année

De par ses pertes, la Russie est le pays qui a payé le plus lourd tribut durant cette Seconde Guerre mondiale. Les historiens estiment que les pertes russes s’élèvent à plus de 26 millions de morts, civils et militaires. Preuve de la barbarie nazie sur le front de l’est, des charniers sont encore découverts de nos jours en Russie. Cette semaine encore, une fosse commune contenant les restes de soldats soviétiques faits prisonniers puis exécutés par les nazis a été mise au jour. Au total, ce sont les ossements de 134 militaires et civils soviétiques qui ont été découverts dans la région de Saint-Pétersbourg à l’époque Léningrad.

Ce coût exorbitant en vies humaines explique que les Russes considèrent le 9 mai comme l’une des journées les plus importantes de l’année. Une journée habituellement célébrée par un immense défilé militaire et un défilé de civil appelé "la marche du régiment immortel". L’an dernier plus de 10 millions de Russes ont participé à cette marche qui consiste à défiler avec le portrait d’un de ses proches ayant participé à la Seconde Guerre mondiale.

Cette année encore une grande parade militaire aurait dû avoir lieu sur la place Rouge. Mais la pandémie de coronavirus a obligé Vladimir Poutine à revoir ses ambitions à la baisse.