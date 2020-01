80 prisonniers s'évadent au Paraguay: un scénario digne d'un film hollywoodien

80 prisonniers se sont fait la belle de la prison de Pedro Juan Caballero au sud du Paraguay ce dimanche. Ils étaient quasi tous membres de la plus importante bande de trafiquants d’armes et de drogue du Brésil, l’organisation Primer Comando de la Capital (PCC).

Les évadés ont creusé un tunnel pour s’échapper. Une complicité avec des gardiens est largement évoquée selon les autorités.

Comme l’a expliqué Nelson Dominguez, officier de police et criminologue : "Ce que nous avons fait ce matin, c’est que nous sommes allés au bâtiment (A, ndlr) et toutes les chambres, plutôt toutes les cellules, étaient ouvertes. C’est un tunnel d’environ 70 par 60 cm, ce sont les dimensions."

Selon la commissaire Andrada, l’évasion est digne d’un film d’action à suspense. "Ils ont aménagé un tunnel comme on peut en voir dans les films, avec un éclairage intérieur, à partir de sanitaires de la prison", a-t-elle expliqué. "Il n’y a que 25 mètres entre le tunnel et la guérite (du gardien) la plus proche", a-t-elle ajouté.

"C’est un travail de plusieurs semaines. Il est évident que le personnel savait et n’a rien fait", a estimé la ministre de la Justice Cecilia Perez. "Il y a une forte suspicion que les fonctionnaires (travaillant à la prison) ont été impliqués dans un système de corruption", a ajouté la ministre.