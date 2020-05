8 mai 1945 : le crépuscule des faux dieux

Le Rhin sort de son lit, jusqu’au bûcher, le feu se répand au sein du Walhalla, le paradis des guerriers, qui finit par brûler de fond en comble. Un monde disparaît, un autre est à reconstruire, fondé sur l’Amour… Les dignitaires nazis raffolaient de Wagner ; peut-être auraient-ils dû être plus attentifs à l’intrigue de la tétralogie de Wagner car c’est bien ainsi que se termine le "Crépuscule des Dieux". Quand la fiction rejoint le réel : ce régime nazi qui se croyait parti pour mille ans s’effondre après 12 ans, laissant un pays en ruines. Il y a peu d’exemples en histoire où un pays qui se sait battu s’acharne jusqu’au dernier moment à combattre sur son sol des adversaires en tout point supérieurs. C’est ce que fait l’Allemagne nazie durant les premiers mois de 1945.

Entre janvier et avril 1945, la grande Allemagne se rétrécit

A l’est, au début de 1945, les Allemands tiennent toujours Varsovie. Mais à la mi-janvier, l’Armée rouge repart à l’offensive et les chasse de Pologne. C’est à cette époque qu’Auschwitz est libéré mais le camp a été vidé de ses détenus, forcés à marcher vers l’ouest dans ce qu’on appellera les marches de la mort. Durant deux mois, les Allemands reculent mais ils se battent farouchement et réussissent à rétablir un front sur l’Oder, qui marque aujourd’hui la frontière entre Allemagne et Pologne.

A l’ouest, au 1er janvier, les Allemands sont encore en Belgique après être repassés à l’offensive dans cette folie meurtrière que fut la bataille des Ardennes. Les Américains devront faire preuve d’un courage incroyable et d’une détermination sans failles pour repousser des troupes allemandes qui, pour certaines, croyaient encore à la victoire. En mars, le Rhin est franchi : il ne faut pas être breveté d’Etat-Major pour comprendre alors que pour l’armée allemande, la situation est sans espoir : le plus sage consisterait à déposer les armes.

La folie meurtrière jusqu’au bout

Capituler, pour le Führer, il n’en est pas question. Hitler continue à proclamer sa foi dans la victoire finale. C’est le mythe des armes secrètes, censées terrasser l’ennemi. Goebbels, maître de la propagande du troisième Reich, les a baptisées " wunderwaffen ", les armes miracles. Un mythe ? Oui, en grande partie. Parce qu’en ce début 1945, l’Allemagne n’avait plus les moyens de ses folles ambitions et, heureusement, les savants nazis étaient encore loin de la mise au point d’une bombe atomique. Par contre, les Allemands mettront bel et bien au point des armes terribles dans les derniers mois de la guerre : les fusées V1 et V2 s’abattant sur Londres d’abord, sur Anvers et Liège ensuite, sont les précurseurs des missiles ; le blindage épais des lourds chars allemands inflige des pertes sévères aux shermans américains et le Messerchmitt 262 était un avion à réaction pouvant dépasser les 800 km/h. Mais ces armes " miracles " sont trop peu nombreuses pour avoir un impact réel sur le déroulement de la guerre. Prise en étau entre les Anglo-Américains à l’ouest et les Soviétiques à l’est, l’Allemagne nazie n’a plus la moindre chance.

Aucune pitié pour le peuple allemand

Le 20 avril, le Führer célèbre son 56e anniversaire. Ce sera le dernier : le lendemain, Berlin est sous le feu de l’artillerie russe : l’armée rouge prépare l’assaut sur la capitale du Reich. Hitler n’a qu’un mot d’ordre : une résistance farouche, jusqu’au bout. Berlin, comme les autres villes allemandes, sera un champ de ruines et pour le Fûhrer, c’est très bien ainsi : à ses yeux, ce n’est pas lui qui est responsable du désastre mais le peuple allemand qui n’a pas été à la hauteur. Pour éviter de connaître le sort de Mussolini dont le cadavre sera pendu par les pieds à Milan et livré à la vindicte populaire, il se suicide d’une capsule de cyanure et demande que l’on fasse disparaître son corps en le brûlant. Mais les services secrets soviétiques parviendront à identifier le cadavre grâce à sa mâchoire.

Deux actes de capitulation

Le successeur désigné par Hitler à la tête du troisième Reich est l’amiral Dönitz qui commande la Marine allemande. Il est évident pour lui qu’il faut capituler sans délai mais il espère parvenir à le faire devant les seuls occidentaux pour tenter d’échapper à l’armée rouge. Mais la réponse d’Eisenhower est claire : pas question de capitulation séparée. Alors le 7 mai à Reims, siège du QG d’Eisenhower, la reddition allemande est signée et prendra acte pour le lendemain à 23 heures Quand Staline apprend cela, il est furieux : c’est à Berlin que les Allemands doivent signer, dans la capitale aux mains des Soviétiques. Alors, le lendemain, dans la banlieue de Berlin, on organise une seconde cérémonie. Elle a lieu le 8 mai à 23 heures, soit, à l’heure de Moscou, le 9 mai à une heure du matin. 7 mai, 8 mai, 9 mai, trois dates marquent la fin de la seconde guerre mondiale en Europe. A ce moment les Alliés sont encore unis mais bientôt la guerre froide coupera l’Allemagne et l’Europe par un rideau de fer durant plus de 40 ans.