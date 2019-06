75e anniversaire du Débarquement: les liens indéfectibles entre les Alliés au menu des discours de Trump et de Macron

Le 6 juin 1944, 6939 navires ont débarqué 132.700 hommes sur les plages de Normandie marquant une étape-clé de la libération de l’Europe du joug nazi. De nombreuses commémorations sont prévues en Normandie pour marquer le 75e anniversaire du Débarquement.

8h30: cérémonie de pose de la première pierre du mémorial britannique

Cette journée de commémoration a débuté avec la pose de la première pierre du futur mémorial britannique à Ver-sur-Mer. Le premier dirigeant à prendre la parole a été Emmanuel Macron, vers 8h30. Dans son discours, le Président français a rendu hommage aux 22.000 soldats qui ont perdu la vie lors de cette bataille de Normandie. Il a aussi évoqué l’importance de ce futur mémorial britannique, "afin de ne pas oublier l’importance de la contribution des Britanniques dans cette bataille pour libérer la France et l’Europe du régime nazi". S’exprimant brièvement en anglais, il a réaffirmé la solidité "des liens singuliers" entre la France et le Royaume-Uni, malgré la perspective du Brexit. "Ce mémorial est aussi le symbole des liens d’amitié qui unissent la France et le Royaume-Uni et rappellent la fierté des résultats de ces liens entre les deux Nations", a déclaré Emmanuel Macron. "Whatever it takes, we will always stand together because it’s our common destiny" ("Quoi qu’il arrive, nous serons toujours côte à côte parce que c’est notre destin commun"), a-t-il poursuivi.

Le président Macron a tenu à s’adresser "sur un plan plus personnel " à Theresa May, qui a récemment annoncé sa démission (prévue le 7 juin) et qui fait aujourd’hui sa dernière grande apparition publique à l’étranger en tant que Première ministre britannique en fonction. "Vous me permettrez de dire à Theresa May toute mon amitié et tout le plaisir que j’ai eu à travailler et agir en confiance avec elle. Les dirigeants passent mais le travail qu’ils accomplissent reste et la force de notre lien dépasse les péripéties du moment. Et je crois, chère Theresa May, que nous pouvons être fiers des actions menées ensemble pour nos deux pays comme sur le plan international. "