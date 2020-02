700 kilos de cocaïne découverts grâce à une collaboration belgo-allemande

Les police et douane allemandes ont empêché l'importation en Allemagne de 700 kilos de cocaïne, grâce à une collaboration avec leurs collègues belges du port d'Anvers.

Les autorités allemandes enquêtaient sur une entreprise de fret de Basse-Saxe (nord-est) depuis le début de l'année. Sur la base des informations collectées, elles ont averti les autorités belges au port d'Anvers au sujet de l'arrivée de cinq conteneurs suspects acheminant du sel de table depuis le Brésil.

Début février, les enquêteurs belges ont mené des contrôles sur ces conteneurs et ont découvert plus de 700 kilos de stupéfiants en plus du sel de table annoncé.

"Le transporteur allemand n'était pas seulement responsable de la logistique mais aussi l'acheteur du sel", a indiqué la justice allemande.

Les conteneurs de sel ont en fin de compte bien été acheminés en Basse-Saxe par camion, où les enquêteurs ont pu collecter des preuves.