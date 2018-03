7 ans après la catastrophe de Fukushima, 55.000 évacués ne sont toujours pas rentrés chez eux

Le Japon commémore ce dimanche la catastrophe de Fukushima, le tremblement de terre, le tsunami puis l'accident nucléaire qui, le 11 mars 2011, ont coûté la vie à 18.000 personnes. A l'époque, il a fallu évacuer 155.000 personnes vivant dans les zones autour de la centrale, que les radiations rendaient inhabitables. Sept ans plus tard, un tiers de ces évacués – 55.000 – ne sont toujours pas rentrés chez eux.

En sept ans, la reconstruction de la région a bien avancé, mais certains endroits manquent encore de commerces, d'hôpitaux ou de transports publics. Cela dissuade beaucoup d'évacués d'y revenir. De plus, des zones entières ne peuvent plus être habitées parce qu'on y stocke les déchets radioactifs provenant du chantier de démantèlement du site nucléaire.

C'est le cas à Ukedo, à six kilomètres de la centrale. Yohei Aota y vivait : "Mon village s'étendait là bas, tout le long de la plage. Pas une maison n'a résisté à la vague; elle avait 15 mètres 50 de haut! Vous le voyez : il n'y a plus rien dans toute cette zone... Six mois après la catastrophe, quand le taux de radiation a diminué, on nous a autorisés à retourner au village pour constater les dégâts. C'est ce jour-là où j'ai réalisé que je n'y vivrais plus jamais. J'étais dévasté..."