60 ans du Congo : "Il y a à la fois de la souffrance, de l'indifférence et aussi une envie d'aller au-delà de toute cette histoire !"

Ils sont membres d’associations, artistes ou encore étudiants. Ils ont deux points communs : ils n’ont pas connu l’indépendance de 1960, et ils sont Congolais. Tous ont accepté de revenir sur ce moment de l’histoire de leur pays. Et surtout sur l’après-colonisation. Le regard qu’ils portent, 60 ans plus tard, sur les conséquences de l’indépendance permet de percevoir leur réalité. Leur quotidien.

Sinzo Aanza est écrivain et artiste visuel. Ce jour-là, il souhaite nous montrer une rue. A priori, rien d’extraordinaire. Il y a de l’asphalte au sol. Normal. Ce qui l’est moins apparaît quelques mètres plus loin : "Vous voyez, on vient de passer devant la maison d’un des membres du gouvernement. Juste après sa maison, l’asphalte disparaît et la rue redevient de la terre." Une situation qui, pour beaucoup, illustrerait parfaitement les problèmes du pays. "De plus en plus de gens, même le citoyen lambda, savent qu’il y a une mauvaise gestion de l’argent. C’est pratiquement obscène quand vous comparez avec la vie de la majorité des Congolais."

Sinzo Aanza regrette que l’on fête encore de cette manière l’indépendance : " L’indépendance pour moi, c’est quelque chose de violent ! Je fais partie des générations qui viennent longtemps après. Aujourd’hui, on ne devrait plus parler en termes d’indépendance si on avait été sérieux. Il y a à la fois de la souffrance, de l’indifférence, il y a aussi une envie d’aller au-delà de toute cette histoire !

Les changements qui se sont produits dans ce pays en 60 ans sont surtout le fait de la culture, et donc des gens et non le fait de l’état, des constructions politiques parce que de ce coté là nous avons de gros problèmes ! Il y a des choses très belles et intéressantes à voir au sein de la population, comment la vie s’organise malgré cet appareil politique qui a tendance à réduire les possibilités de la vie !

Le fait que l’on fête l’indépendance de ce pays comme si c’était l’événement politique le plus important du pays c’est problématique. Cela montre qu’on n’est pas tourné vers l’avenir. Que l’on n’a pas trouvé dans notre histoire nationale d’autres repères qui permettent un dépassement de cette histoire-là ! On est resté dans le piège dans ce projet de colonisation et d’exploitation. Dommage que nous en soyons encore là !"

Pourtant, au soir du 30 juin 1960, date de l’indépendance, les Congolais espéraient mieux. Beaucoup mieux. Après des années de colonialisme, ils aspiraient à un avenir épris de liberté et de prospérité. Mais la réalité n’est pas vraiment celle espérée. "L’indépendance, c’était bien. Mais tous les problèmes et les désordres qu’a connus le pays viennent de cette indépendance qui n’était pas assez bien préparée", explique Florimond Muteba, Président du Conseil d’administration de l’ODEP, l’Observatoire de la dette publique.