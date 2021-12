50 ans de MSF : "Aider des êtres humains qui ont la malchance de naître au mauvais endroit"

La gynécologue a maintenant ses habitudes dans cette maternité, qui emploie 450 personnes, et qui voit 20.000 naissances par an, et, dit-elle ; les liens sont forts avec le personnel sur place, avec les habitants et les patientes. On ne sort pas totalement indemne de ces expériences, témoigne-t-elle : "Ce sont des femmes et des bébés qui ont vraiment besoin d’interventions médicales, car il y a tellement peu de médecins et de médicaments, il y a carence de tout dans le pays. L’Afghanistan est un pays qui est très proche de mon cœur je dirais, parce que si on retourne 10 fois, on commence à avoir des amis… Je suis en contact avec les médecins locaux par WhatsApp par exemple. Et comme femme, je me sens particulièrement touchée avec tout ce qui s’est passé avec l’arrivée des Taliban en août dans le pays. Je vois aussi que les femmes souffraient déjà avant, mais la situation des femmes s’est encore dégradée".

Séverine Caluwaerts parle maintenant la langue pachtoune, ce qui l’aide beaucoup à tisser des liens avec ses patientes. "Je me sens connectée avec les femmes afghanes, des femmes comme moi, des êtres humains comme moi, mais qui ont juste la malchance de naître au mauvais endroit du monde", dit-elle.